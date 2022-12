Niels Casier (Dosko Kanegem – 2B) over derby tegen ex-club VV Tielt: “Zege zou serieuze boost zijn”

Zaterdag staat in tweede provinciale B de derby tussen VV Tielt en Dosko Kanegem op het programma. Beide ploegen kenden een moeilijke seizoensstart, maar hebben de laatste weken een mooie reeks neergezet waardoor ze stilaan uit de gevarenzone wegraken. Tielt haalde tien op twaalf en Kanegem won zijn laatste twee wedstrijden. “Bij winst in de derby kunnen we met een positief gevoel de winterstop in”, zegt Niels Casier.

Niels Casier speelde vier jaar voor VV Tielt en ruilde in het tussenseizoen het Tieltse shirt in voor dat van Dosko Kanegem. “Ik heb mooie jaren beleefd in Tielt”, zegt hij. “Omdat ik iets minder speelgelegenheid kreeg in Tielt achtte ik de tijd rijp om eens een andere omgeving te gaan opzoeken. Aangezien ik ook naar Kanegem was verhuisd, leek mij de keuze voor Dosko evident.”

“De derby tussen Tielt en Kanegem leefde allicht vroeger misschien nog iets meer, maar toch blijft het iets speciaals. Het is een wedstrijd waar we net iets meer naar uitkijken dan de andere. In aanloop naar de wedstrijd wordt er ook meer over gesproken en er zijn altijd spelers met een verleden bij beide clubs, zoals ik. Voor mij zal het ook een leuk weerzien zijn met mijn vroegere ploegmaats. Met aanvoerder Jordi Den Baes had ik bijvoorbeeld een heel goed contact. Tijdens de coronaperiode gingen we vaak samen lopen. Bovendien speelt hij op dezelfde positie als ik.”

Moeilijk seizoen

“Derby’s zijn meestal nooit de mooiste matchen om te zien, maar de intensiteit en de spankracht maakt heel veel goed. Voorlopig maken we met Dosko een moeilijk seizoen door. We hadden geen echt grote ambities, maar we hoopten toch op een mooi en rustig seizoen. De laatste twee competitiewedstrijden haalden we wel zes op zes en dat geeft toch vertrouwen.”

“Altijd spelers met een verleden bij beide clubs”

“Bij Tielt liep het in het begin van het seizoen ook niet vlot, maar ondertussen hebben ze toch een mooie reeks neergezet. Tielt heeft natuurlijk ook de spelers en de kwaliteiten om een stuk hoger te eindigen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we kansloos zijn in de derby van zondag. Op mentaliteit en op wilskracht kun je vaak ook mooie resultaten halen. Het zou mooi zijn, mochten we ook tegen Tielt de drie punten pakken. Dat zou ons een serieuze boost geven om er na de winterstop terug vol voor te gaan”, besluit Niels Casier.

