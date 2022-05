Nick De Groote is de nieuwe hoofdtrainer van KFC Poperinge A (2B)

Nadat de samenwerking met Dave Van Moerkercke werd stopgezet, moest het bestuur van KFC Poperinge op zoek naar een nieuwe coach voor hun team dat in tweede provinciale uitkomt. Die zoektocht resulteerde in het aanstellen van Nick De Groote.

“We kregen heel wat kandidaturen binnen”, vertelt voorzitter Kristof Lobeau. “We zochten een trainer die ervaring heeft in tweede provinciale en zijn uiteindelijk bij Nick De Groote (35) uitgekomen. “Het is een gedreven en ambitieuze coach die graag jonge spelers integreert in zijn groep. In Staden heeft hij bewezen dat hij met beperkte middelen goed voetbal brengt. We hadden al enkele dagen een akkoord met Nick, maar er moest nog één en ander geregeld worden met zijn vorige club. We hebben immers heel goede contacten met SK Staden en willen dit liefst ook zo houden. We kijken hoopvol uit naar het nieuwe seizoen en zijn ervan overtuigd dat we met Nick een trainer aanstellen die de groep heel wat kan bijbrengen”, besluit een duidelijk tevreden voorzitter van KFC Poperinge.

(PDC)