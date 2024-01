Neno Clynckemaillie (KSK Vlamertinge – 2B): “Zondag is de belangrijkste match van het jaar voor mij”

Door vier zeges in vijf wedstrijden is KSK Vlamertinge A opgeklommen naar de subtop. De jongens van coach Xavier Deleu lijken klaar voor de derby tegen SC Zonnebeke. “Voor mij is dat de belangrijkste wedstrijd van het jaar”, zegt verdediger Neno Clynckemaillie.

“Ik hoop dat ik tegen zondag hersteld ben van een spierblessure, want vorig weekend was ik er niet bij in Marke. Heel veel jeugdvrienden uit de tijd dat ik bij de beloften van KVK Westhoek speelde, voetballen nu bij SC Zonnebeke”, zegt Clynckemaillie. “Jens Debeer is een van mijn beste vrienden en ik weet dat ook hij uitkijkt naar die match. Het is ook een derby die leeft bij de supporters en dat maakt het extra interessant. Ook onze coach wil die wedstrijd graag winnen, want ook hij heeft een verleden bij SC Zonnebeke.”

Het is nochtans niet de bedoeling van het bestuur van KSK Vlamertinge om deel te nemen aan de eindronde, en dat weet Clynckemaillie. “De voorbije jaren was deelname aan de nacompetitie het belangrijkste doel. Dat is nu anders. Een plaats in de middenmoot is mooi en zeker haalbaar. We zijn aan een goed seizoen bezig, maar in de heenronde zat het niet altijd mee. Ook al waren we vaak de betere ploeg, toch moesten we dan meestal tevreden zijn met een gelijkspel of kregen we nog het deksel op de neus.”

Leuke reeks

“Als we zondag winnen, komt een plaats in de top vijf in het vizier”, gaat Clynckemaillie verder. “Meer dan de helft van de ploegen is sterk aan elkaar gewaagd. Dat maakt het leuk. Als je een reeks neerzet, sta je snel bovenaan, maar als je enkele keren na elkaar verliest, zak je snel een heleboel plaatsen.” (PDC)

Zondag 21 januari om 15 uur: KSK Vlamertinge A – SC Zonnebeke.