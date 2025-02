Moorsele is winnen verleerd

SV Moorsele (2de provinciale B) zal dit seizoen geen kampioen spelen. De roodhemden van T1 Kevin Vandecasteele verloren vorige speeldag op eigen veld van Zonnebeke met 1-2, zijn teruggevallen tot de vijfde plaats op de ranglijst en kijken tegen een achterstand van acht punten op tegenover leider Bissegem.

In de jongste vijf wedstrijden haalde Moorsele een magere 3 op 15. De laatste zege dateert van 19 januari, 1-4 op Moorslede. Wat is er aan de hand met Moorsele die in de eerste periode iedereen achter zich hield?

“Tegen de mindere goden halen we ons niveau niet meer”, opent Bas Descheemaeker. “Om kampioen te spelen moet je ook eens na een mindere match toch wegkomen met de drie punten. En dat is iets dat we niet onder de knie hebben.”

“Op papier kan de titel nog altijd. Maar ik denk dat niemand meer zal kunnen tippen aan Bissegem. Racing heeft ervaring genoeg om dit niet meer uit handen te geven.”

Eindronde

“Of ik graag eens van eerste provinciale had geproefd? Uiteraard. Als speler wil je er het maximum uithalen. Met een mix van jeugd en ervaring zouden we er allicht niet misstaan. Weliswaar op voorwaarde dat we meer regelmaat aan de dag leggen. Trouwens, via de eindronde kan het nog altijd.”

Bas Descheemaeker scoorde zijn eerste goals bij Moorsele, stapte later over naar Gullegem om uiteindelijk vier jaar geleden terug te keren naar de rood-witte schaapstal. Ondertussen staat Bas met tien goals achter zijn naam. “En dat na vijftien wedstrijden”, voegt de 21-jarige spits er graag aan toe. “De vorige seizoenen behoorde ik steevast tot de kern. Dit seizoen, uitgezonderd enkele wedstrijden omdat ik out was wegens een hamstringblessure, kwam ik bijna altijd aan de aftrap. Ik heb ondertussen al heel wat stappen gezet, maar het kan en moet nog beter. Volgende speeldag krijgen we het bezoek van Beselare.”

“De promovendus doet het met een voorlopige tweede plaats uitstekend. Hoe dan ook, het wordt de hoogste tijd dat we nog eens een vuist maken en onze supporters een klinkende zege kunnen aanbieden”, besluit Bas Descheemaeker.

Zondag 2 maart 15 uur: SV Moorsele-EVC Beselare.