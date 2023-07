Mooie aanwinsten bij Club Roeselare (2B): “Tegen het jubileumjaar 2025 in de hoogste provinciale reeks”

Op hun buitenterras hield Club Roeselare hun spelersvoorstelling. De club haalde met Vincent Provoost en Damon Dumoulin enkele grote namen binnen, maar toch blijft men voorzichtig.

In functie van volgend seizoen haalde Club Roeselare zes nieuwkomers binnen. Eén ervan is de 39-jarige Vincent Provoost, die samen met Thibault Trioen en Rinus Degroote overkomt van reeksgenoot KSKV Zwevezele. Maar ook de naam van Damon Dumoulin (Oostnieuwkerke) springt in het oog. Twee jaar geleden was hij nog de topschutter van de reeks. Daarnaast haalde de club ook Lando Lippens (Veldegem) en Sebastiaan Buzeijn (Aarsele) binnen.

Nieuwkomers en jeugd

Ondanks deze kleppers blijft sportief verantwoordelijke Benny Hoornaert voorzichtig bij zijn uitspraken als we polsen naar de ambitie. “Vorig jaar hebben we toch een grote ontgoocheling opgelopen. Zo misten we op één overwinning na de eindronde, wat toch wel een realistische ambitie was met de groep. Er waren wel verzachtende omstandigheden, want vooral in de voorlinie verloren we belangrijke pionnen met zware blessures. Ik denk daarbij meteen aan Simon Leroy, Djordy Tack, Gertjan Vandewege en laatst nog Thomas Lubaszka. Dit jaar zochten enkele gevestigde waarden andere oorden op en moest er naar waardige vervangers gezocht worden. Uiteindelijk hebben we zes nieuwkomers, maar ook de eigen jeugd krijgt verder zijn kans zich te ontbolsteren in de A-kern.”

Lat hoger

“Wat de ambitie is, is moeilijk in te schatten, aangezien het een volledig nieuwe ‘Kortrijkse’ reeks is. Wij kennen hen niet, maar ook omgekeerd is dat het geval. Voorlopig spreken we over de linkerkolom, maar iedereen weet dat als het plaatje klopt, de lat veel hoger zal mogen gelegd worden en kan het woord eindronde uitgesproken worden.”

Vincent Provoost zit bijna in zijn voetbalpensioen, maar wilde er absoluut nog een jaartje aanbreien bij Club. “Ik hoor dat het bestuur tegen hun jubileumjaar in 2025 terug in de hoogste provinciale reeks wil zitten, daartoe hoop ik mijn steentje bij te dragen”, besluit Provoost. (SBR)