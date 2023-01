Midas Catteeuw werkt aan zijn terugkeer bij KFC Heist (2B): “Inactiviteit is een marteling”

13 maart is een dag die Midas Catteeuw zich eeuwig zal herinneren. De topscorer had 23 keer raak getroffen in 20 duels maar dan scheurden zijn kruisbanden door. De diagnose was verpletterend: acht maanden revalidatie!

We contacteren Midas Catteeuw net voor de start van de terugronde. De spits klinkt hoopvol: “Alles verloopt naar wens. De pijn valt mee, al moesten er één keer zeven spuiten bloed uit mijn knie getrokken worden. Begin maart zou ik in feite alles mogen doen. Nu al ben ik aan het lopen. De raadgevingen van mijn kinesist respecteer ik tot in de kleinste details. In afwachting van mijn wederoptreden volg ik alle matchen. Zo zal ik de vrienden ook vergezellen naar Loppem op 8 januari. Dit wordt een zespunter hé. Wij prijken op 13 terwijl onze eerstvolgende gastheren de rode lantaarn torsen. Januari en februari worden cruciale maanden. Dan wordt de competitie in de beslissende plooi gelegd.”

Eerste treffer

“Vanop de eerste lijn maakte ik vreugde en verdriet mee bij onze kustformatie. Bij zeges juichte ik, bij menselijk verdriet voelde ik mee. Zo verloor onze T2 Philip Heinkens totaal onverwacht zijn echtgenote. Wij probeerden hem allemaal zo goed mogelijk te troosten. Nu nog staan we allemaal klaar voor hem, ook al begint zijn verdriet te slijten.”

“Het blijft mijn droom om toegevoegde waarde te brengen in de slotmatchen. Nu al zie ik uit naar de euforie als ik mijn eerste treffer zal scoren na mijn wederoptreden. Voor iemand die zo graag voetbalt is een jaar inactiviteit een marteling. Oudenburg, KV Oostende, Kortrijk en KM Torhout waren mijn eerdere uitdagingen. Nooit werd ik het slachtoffer van een ernstige blessure. Nu heb ik dat ook eens meegemaakt en hoop dat die miserie zich nooit herhaalt. Herstellen vergt enorm veel op mentaal en fysiek vlak.” (JPV)

Zondag 8 januari om 14.30 uur: SV Loppem – KFC Heist.