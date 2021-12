Maxime Vanhaecke (SK Westrozebeke – 2B): “Bonuspunten zouden leuk zijn, maar toekomst oogt positief”

In tweede provinciale B had SK Westrozebeke gehoopt op een rustig seizoen. Men sprak bij de voorstelling van ‘kampioen te worden van de rechterkolom’. Na veertien speeldagen bekleedt de ploeg van coach Frankie Vandenbilcke ook die positie. Zaterdag won SK op het veld van rode lantaarn VV Emelgem-Kachtem met 0-3. Zondag wordt het ongetwijfeld andere koek, met de komst van het als derde geklasseerde Moorsele A.

“Zelf heb ik dat team nog niet aan het werk gezien, maar ik hoor echt wel veel positieve geluiden over die ploeg”, zegt de 28-jarige Maxime Vanhaecke, die aan zijn zesde campagne bij SK Westrozebeke bezig is. “Het is dus niet echt tegen dergelijke teams dat je verplicht bent om iets te halen. Slaag je daar toch in, dan zijn dat bonuspunten voor de toekomst.”

“Die toekomst ziet er trouwens almaar positiever uit door de terugkeer van enkele vaste waarden, maar er liggen nog altijd een viertal kernspelers in de lappenmand, en dat waarschijnlijk tot na Nieuwjaar. Als zij erbij waren geweest, zouden we nog hoger hebben gestaan – daarvan ben ik overtuigd. Nu teren we nog een beetje op de sterke reeks van vijftien op vijftien.”

De nul houden

“Tegen VV Emelgem-Kachtem hebben we vlot gewonnen, maar de score zegt zeker niet alles. We waren op vele vlakken collectief niet goed, maar gelukkig scoorden we op de goeie momenten, via Fabio Vancoillie en twee keer Mohammed El Baghdadi. Vooral die eerste goal was een pareltje. Nu, we konden wel nog eens de nul houden, en dat is toch goed voor het vertrouwen.”

Positief was ook de terugkeer van Mathias De Keyser op het middenveld. “Meteen als hij op komt, merk je dat er een patron op het veld staat. Hij zorgt ook bij anderen voor de nodige rust en de goeie oplossingen. We hebben hem de voorbije maand zeker gemist, ook al deden zijn vervangers hun uiterste best”, besluit de bediende uit Roeselare. (SBR)