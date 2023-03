Matthijs Devriese (Dosko Kanegem – 2B): “Hopelijk zetten we zondag een mooie stap richting behoud”

Tweedeprovincialer Dosko Kanegem wil dit seizoen zo snel mogelijk zekerheid verwerven over een verlengd verblijf. Daarvoor zijn op z’n minst 40 punten nodig in deze competitie. In dat opzicht deed men vorig weekend geen goeie zaak door thuis van Heist te verliezen met het kleinste verschil (1-2). Dat beseft ook middenvelder Matthijs Devriese. “Voor de pauze was de kustploeg toch wel de betere ploeg en had ook de meeste kansen. In de kleedkamers waren we gelukkig met de tussenstand (1-1). Na het draaien hadden we veel meer grip op het gebeuren en ook de kansen bleven niet uit. Spijtig genoeg viel echter het doelpunt aan de verkeerde kant. Daardoor bleven we terug met lege handen achter en in onze onzekere situatie is dit nooit leuk.”

Knokken

Zondag volgt een belangrijke trip naar Lichtervelde? “Daar hebben we weinig keuze als we nog een rustig seizoenseinde willen. Dat betekent dus vanaf minuut één knokken voor elke bal, want dat zal net het verschil worden in deze belangrijke wedstrijd. Hopelijk zitten wij dit keer in het winnende kamp en zetten we een mooie stap voorwaarts richting behoud.” Ondertussen zijn jullie wellicht ook volop bezig met de spelersonderhandelingen? “Het bestuur wil duidelijk met dezelfde mensen verder, zowel in de technische staf als de spelersgroep. De gemiddelde leeftijd is misschien wel jong voor tweede provinciale, maar onze hoofdcoach Tommy Careel levert echt puik werk om het maximum uit iedereen te halen. Nagenoeg iedereen gaf dan ook zijn woord voor een verlengd verblijf bij de Doskovieten”, besluit de 28-jarige sales manager uit Wingene. (SBR)

Zondag 5 maart om 15 uur: KFC Lichtervelde – Dosko Kanegem.