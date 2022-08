Matthias Van Oost en Anthony De Buyser leiden Stormvogels: “We hopen een vaste waarde te worden in tweede provinciale”

Matthias Van Oost en Anthony De Buyser popelen om met de Stormvogels aan het nieuwe kampioenschap te beginnen. Ze hebben veel respect voor voorgangers David Gailliaert en Carlo Matthys en willen daarom verder bouwen op wat zij realiseerden.

Matthias Van Oost beklemtoont dat hij aanvankelijk niet stond te springen om de belangrijkste bestuursfunctie over te nemen.

“Ik woon in Loppem en als hoofdsponsor koesterde ik het idee om iets extra te betekenen voor deze sfeervolle vereniging. Preses worden? Aanvankelijk hield ik de boot af maar Anthony trok me over de streep.”

Verder bouwen

“Het is een extra job naast PowerCars, die heel wat tijd opslorpt. Met een rechterhand zoals Anthony zal het mij wel lukken een en ander te combineren. Zelf heb ik een visie op korte en op lange termijn. We willen verder bouwen op het verleden maar zullen extra stappen vooruit zetten.”

We willen de talentjes in onze jeugdreeksen koesteren en zoveel als mogelijk laten doorstromen

“Mijn oudste zoon begon hier te voetballen en ik was gecharmeerd door de familiale sfeer, maar zag ook veel potentieel. Eén van mijn eerste realisaties was gratis toegang verlenen aan iedereen. Als de kijkers niet moeten betalen, valt een drempel weg. We zijn trots op zoveel trouwe supporters. Ons tweede terrein is op eigen initiatief volledig opnieuw aangelegd. We beschikken over een eerste elftal met heel wat potentieel maar ook in onze jeugdreeksen lopen talentjes rond. Die willen wij koesteren en zoveel mogelijk laten doorstromen. Verder hecht ik veel belang aan de Loppemse verankering, met respect voor iedereen. Onze kinderen hoeven geen kilometers af te malen om hun passie te beleven als we hen hier zoveel moois kunnen aanbieden. En ja, een kunstgrasveld zou ons zeker verder vooruit helpen.”

Trip naar Maastricht

Anthony De Buyser luistert aandachtig naar zijn voorzitter en knikt instemmend. “Toen David Gailliaert na 20 jaar aangaf de fakkel te willen doorgeven, lanceerde ik meteen het voorstel om een nieuw duo aan te stellen: Matthias en ikzelf. Ik ben hier vrijwel elke dag aanwezig en kan de noden rapporteren. We hebben het behoud verzekerd en trakteerden de groep op een trip naar Maastricht. Nu hopen we een vaste waarde te worden in die wondermooie tweede provinciale reeks.”

“Zelf startte ik tien jaar geleden als trainer van de lichting U19. Nu ben ik ondervoorzitter en sportief verantwoordelijke. Ik ben er trots op deel te mogen uitmaken van een team zonder zwakke schakels.” (JPV)