Mathias Vackier (KVC Ardooie – 2B) naar leider: “Seizoen is nu al geslaagd”

In tweede provinciale B is KVC Ardooie aan een uitstekend seizoen bezig. Na 21 speeldagen staat de ploeg van coach Pieter Jan Ghyselen op een knappe tweede plaats op vier punten van leider Bredene.

Zondag volgt de rechtstreekse confrontatie aan de kust tussen de nummers 1 en 2. Wil Ardooie in de nabije toekomst nog verder meestrijden voor het kampioenschap, dan is er weinig keuze. Dat beseft ook de 31-jarige kapitein Mathias Vackier. “Gelijk wie de tegenstander van Ardooie is, de voorbereiding op een wedstrijd blijft dezelfde en ook de ingesteldheid verandert niet. We stappen altijd op het veld om te winnen. We beseffen natuurlijk wel dat zij als grote favoriet starten gezien hun status, maar Ardooie zal zijn vel zo duur mogelijk verkopen.”

Hoe blikken jullie nu al terug op deze campagne? “Met een uiterst tevreden gevoel. We zijn met de vernieuwde kern gestart om een rustig seizoen te draaien, hopelijk in de linkerkolom. We zijn echter direct uitstekend uit de startblokken geschoten en wisten zelfs de eerste periode te bemachtigen.”

26ste seizoen

“Achteraf zijn de goeie resultaten blijven komen, met als gevolg onze tweede plaats. Onze betrachting zal nu zijn om nog zo lang mogelijk mee te strijden voor het kampioenschap waarbij de kustploeg wel de te kloppen ploeg blijft. Niet verwonderlijk als je ziet welke namen ginder rondlopen. Met minder dan de titel kan niemand tevreden zijn in Bredene.”

Bij Ardooie zijn de transferbesprekingen naar volgend seizoen zo goed als afgerond? “Iedereen die men wilde behouden, blijft ook aan boord, incluis de trainersstaf. Zelf blijf ik natuurlijk ook Ardooie trouw. Het zal dan mijn 26ste seizoen zijn in de rood-witte kleuren”, besluit de spits die door allerlei kwaaltjes voorlopig nog maar aan twee goals zit. (SBR)

Zondag 26 februari om 15 uur: KSV Bredene – KVC Ardooie.