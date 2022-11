Martin Monbaliu is de nieuwe trainer van VV Tielt (2B): “Ploeg staat onder waarde geklasseerd”

VV Tielt zocht en vond in de persoon van Martin Monbaliu een opvolger voor de opgestapte T1 Cedric Renard. De ervaren coach heeft nu de uitdagende opdracht om het team weg te halen uit de kelder van het klassement in tweede provinciale B.

“Vorig jaar heb ik eens een gesprek gehad met iemand uit het bestuur en toen liet ik al vallen dat ik eventueel interesse zou hebben om VV Tielt te coachen”, zegt de Sijselenaar. “Toen Cedric Renard zijn ontslag had ingediend, heb ik terug een gesprek gehad met de mensen van VV Tielt en uiteindelijk zijn we tot een akkoord gekomen.”

“Ik heb VV Tielt dit jaar al een aantal keer aan het werk gezien en ik ben ervan overtuigd dat er veel meer in zit dan er momenteel uitkomt. De ploeg staat momenteel op de 13de plaats en dat is volgens mij een stuk onder z’n waarde. Er is voldoende kwaliteit om in tweede provinciale een rustig seizoen te draaien. Hopelijk komt er snel een ommekeer en krijg ik de ploeg weer op de rails.”

Positiewissels?

Monbaliu heeft als speler bijna zijn hele carrière in eerste provinciale gespeeld en als coach verdiende hij zijn sporen in Oostkamp, Oedelem, Merendree, Ursel en Jong Male. “In eerste instantie is het de bedoeling om van VV Tielt een standvastige tweedeprovincialer te maken en daarna zien we wel wat er meer mogelijk is.”

Zaterdag neemt VV Tielt het thuis op tegen competitieleider KVC Ardooie en dat wordt ook de eerste wedstrijd van Monbaliu in de dug-out. “Ik zag de ploeg al een aantal keer aan het werk en had de indruk dat sommige spelers niet echt op hun beste positie werden uitgespeeld. Daardoor sluit ik positiewissels zeker niet uit. Maar goed we zullen dit geleidelijk vanuit de training gaan toepassen”, besluit Monbaliu. (GD)

Zaterdag 12 november om 19 uur: VV Tielt KVC Ardooie.