Lorenzo Seys (KFC Lichtervelde – 2B) neemt over van Renzy Callewaert: “We gelovenin elkaar”

Renzy Callewaert werkte afgelopen weekend tegen Snaaskerke zijn laatste wedstrijd af als T1 van KFC Lichtervelde. T2 Lorenzo Seys neemt over en hoopt zijn kans te krijgen als vaste hoofdcoach.

Renzy had voor de match al laten weten dat het zijn laatste match bij Lichtervelde was”, zegt Lorenzo Seys. “Een paar weken geleden had Renzy meegedeeld dat het zijn laatste seizoen was bij Lichtervelde. Door een woordenwisseling op training had hij echter het gevoel dat het vertrouwen nu al op was, waardoor hij vroegtijdig besliste om te stoppen.” Voor Lorenzo, die als T2 bezig was aan zijn derde seizoen bij Lichtervelde, is het de eerste keer dat hij tijdens het seizoen overneemt. “Of het bestuur definitief voor mij zal kiezen als T1 zal na het weekend blijken, want dinsdag zitten we rond de tafel om het over mijn ambities te hebben.”

“Voor mij is dit een mooie kans om weer als T1 aan de slag te kunnen, iets wat sowieso mijn ambitie was voor volgend seizoen. Nu kan dat in een versneld tempo, wat door het vertrek van Renzy natuurlijk een dubbel gevoel met zich meebrengt. Ik heb een goed gesprek gehad met enkele spelers en zij geven aan dat ze achter mij staan als T1. De groep gelooft in mij en ik geloof in de groep.” De 39-jarige Diksmuideling, die in het verleden al als trainer bij Westende, Middelkerke en Gistel aan de slag was, staat zaterdag al meteen voor een belangrijke vuurdoop tegen Kanegem, dat twee puntjes minder telt. “In onze situatie is elke wedstrijd belangrijk en de komende weken nemen we het tegen enkele rechtstreekse concurrenten op. Grote veranderingen zal ik niet doorvoeren, al zal ik wel een paar spelers op hun favoriete positie uitspelen.” (SB)

Zaterdag 10 december om 19 uur: Dosko Kanegem – KFC Lichtervelde.