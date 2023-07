Lopemnaar Birgen Baes nieuwetrainer van SK Snaaskerke

Bredenaar Wesley Deschacht vertrok met Yves Vanderhaeghe naar Saoedi-Arabië. SK Snaaskerke moest dus op zoek naar een nieuwe coach. Er waren een zestal valabele kandidaten. De keuze viel op Loppemnaar Birgen Baes, die eerder besloten had het voetbal vaarwel te zeggen, maar op zijn beslissing terugkwam.

“Ik had een vruchtbaar gesprek met het bestuur van SK Snaaskerke en vorig weekend vernam ik dat ik de voorkeur gekregen had op de andere kandidaten”, vertelt Birgen. “SK Snaaskerke is voor mij een beetje thuiskomen. Ik was als speler, naast KM Torhout, Meulebeke, Wevelgem en Eernegem, ook actief bij KEG Gistel in vierde klasse. Ik heb er mooie herinneringen aan, zeker de tijd met Berre Deurwaerder.”

“Snaaskerke is deelgemeente van Gistel en doet nu zelfs veel beter dan KEG Gistel. Ik heb als trainer ervaring in het provinciaal voetbal, want ik was actief als speler-trainer bij WS Adinkerke en zes jaar bij SV Loppem. Ik had beslist te stoppen maar Wesley Deschacht gaf mij, toen hij voor het avontuur in Saoudi-Arabië gekozen had, de raad toch mijn kandidatuur te stellen bij SK Snaaskerke.”

“Het contact met het bestuur van SK Snaaskerke is vlot verlopen; heel de voorbereiding stond al op papier. Daar moet niets aan veranderd worden. De eerste weken van juli ben ik op reis met de familie en op 20 juli start de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Samen met het bestuur hebben we de kern doorgelicht. Er komt wat versterking bij vooraan en ik ben zeker dat we een goed seizoen zullen draaien in tweede provinciale.” (FRO)