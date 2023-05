Lieven Dheedene nieuwe trainer Dosko Beveren (2B)

Dosko Beveren heeft zijn nieuwe trainer beet met Lieven Dheedene. De Ruddervoordenaar (41) komt over van eersteprovincialer RC Lauwe, dat volgend seizoen een doorstart maakt in vierde provinciale.

Goed een week nadat Dosko Beveren en trainer Tim Langeraet – hij blijft voor altijd in mijn hart dixit voorzitter Philip Carron – in onderling overleg besloten de samenwerking stop te zetten, hebben de Doskovieten een opvolger beet. Uit de meer dan 20 kandidaturen koos het bestuur van Dosko voor Lieven Dheedene, die overkomt van eersteprovincialer RC Lauwe. De Ruddervoordenaar begon zijn trainerscarrière bij VVC Beernem en was actief bij VKSO Zerkegem, FC Assenede en SK Bellem vooraleer hij naar Lauwe trok.

“Ik was blij met de kans die ik in Lauwe kreeg, maar ik was er in een wespennest terecht gekomen”, blikt Lieven kort terug op zijn periode daar. “Er was geen bestuur meer, geen sportieve knowhow… Gelukkig had ik er een fantastische staf en spelersgroep om mee samen te werken. Het was spijtig dat we het behoud niet konden verzekeren, maar we waren ambitieus voor het seizoen erop in tweede en met het oog daarop had ik al enkele transfers gedaan. Maar toen de geldschieter zich terugtrok en Lauwe besliste om te herstarten in vierde provinciale zat mijn verhaal erop.”

Club én T1 met ambitie

Toen de vacature bij Dosko bekend was, stelde Lieven zich meteen kandidaat. “Het is een vereniging met ambitie en zelf ben ik ook ambitieus. Ik ben dan ook vereerd en opgetogen om hier aan de slag te kunnen als T1. Dosko beschikt over een prachtige jeugdopleiding, jeugd kansen geven is een van mijn stokpaardjes, en stevige fundamenten. En ik herinner mij van matchen vroeger dat er hier een enorme groepsdynamiek heerst, hopelijk is die er nog altijd. Ik hoop hier iets moois op te kunnen bouwen en enkele jaren aan de slag te blijven. Deze club hoort thuis in tweede provinciale en misschien is er in de toekomst zelfs nog meer mogelijk.”

De verwachtingen na de degradatie naar derde provinciale zijn dus hoog bij Dosko Beveren. “De club beschikt ondanks het vertrek van enkele spelers nog over een stevige kern, heeft een fantastische jeugdwerking en ik hoop nog enkele versterkingen mee te brengen van RC Lauwe. Dan moeten we gewapend zijn voor een mooi seizoen in derde provinciale. We mikken in eerste instantie op de eindronde, want we willen zo snel mogelijk terug naar tweede provinciale. Ik kijk er al enorm naar uit om aan de slag te gaan bij Dosko Beveren”, besluit de leerkracht wetenschappen-wiskunde aan het MAST in Brugge.