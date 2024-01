Lieven Dheedene is nieuwe coach van BS Geluveld

Minder dan een week na het ontslag van Nordine Vanroosbeke heeft BS Geluveld met Lieven Dheedene al een nieuwe hoofdcoach gevonden.

Na het 0-2-verlies thuis tegen KFC Lendelede, waar Gino Pille de taak als T1 op zich nam, werd er snel werk gemaakt van het aanstellen van een nieuwe hoofdcoach. Lieven Dheedene, die eerder dit seizoen zelf ontslag nam bij Dosko Beveren, moet de club uit de degradatiezone zien te loodsen. In Geluveld is Dheedene zo al de derde trainer dit seizoen, nadat Pedro Nolf in december en Nordine Vanroosbeke begin januari zelf opstapten. Met nog veertien wedstrijden op het programma moet de Ruddervoordenaar in eerste instantie de vijfpuntenkloof met SC Zonnebeke, SK Nieuwkerke en KRC Bissegem zien te dichten. Blue Star heeft na zestien wedstrijden amper elf punten, één meer dan hekkensluiter SV Ingelmunster. (BP)