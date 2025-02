Lieven Dheedene is de nieuwe trainer van SK Nieuwkerke (2B): “We zullen proberen om het behoud af te dwingen”

Lieven Dheedene (43) werd zondagavond aangesteld als de nieuwe trainer van SK Nieuwkerke. Na zijn ontslag bij derdeprovincialer BS Geluveld begin dit seizoen, staat hij nu voor een flinke uitdaging. Er resten de rode lantaarn nog tien wedstrijden om uit de gevarenzone te geraken.

SK Nieuwkerke speelde zondag thuis tegen Beveren-Leie. De match werd tien minuten voor tijd stopgezet door de scheidsrechter bij een 1-5-tussenstand. “We wachten nu het verslag van de scheids af wat er verder moet gebeuren, meer kunnen we er niet over zeggen”, meldt sportief verantwoordelijke Danny Vandenberghe.

De club had ook nog ander nieuws te melden. Na het vertrek van Patrick Van Hoof namen Geert Broutin en Benjamin Lutun de honneurs enkele weken waar, maar daar komt nu verandering in. Lieven Dheedene zette zondagavond zijn krabbel als nieuwe T1. Dheedene was de voorbije seizoenen onder meer bij Racing Lauwe, Dosko Beveren en BS Geluveld aan de slag. “Na drie gelijke spelen begin dit seizoen besloot het bestuur om mij aan de kant te schuiven”, vertelt Lieven.

Helse opgave

“Dat kwam wel even binnen. Ik hoor nog steeds verschillende spelers en vond het jammer dat het zo snel stopte. Hopelijk kunnen ze de promotie afdwingen. De voorbije maanden was ik even actief in de jeugd van Ruddervoorde, maar voor een eerste ploeg lag ik dus enkele maanden stil. Ik kijk ernaar uit om weer op het veld te staan. De missie is duidelijk: het behoud proberen af te dwingen. Met de nadruk op proberen, want het wordt een helse opgave. De situatie is echter niet uitzichtloos. Ik zag werkpunten, maar zeker ook positieve zaken.”

Bepalend drieluik

Lieven, die een mondje Frans spreekt door zijn verleden in Lauwe en Geluveld, staat dinsdagavond voor het eerst voor zijn groep. “Aan Geert Broutin werd gevraagd om bij de club te blijven als assistent, maar het is nog niet duidelijk of Geert dat zal doen. Zaterdag is mijn eerste wedstrijd een verplaatsing naar Beselare. Ik heb vroeger nog Tom Deman gehad bij Racing Lauwe en hij is een van de uitblinkers bij Beselare. Ik verwacht een zware dobber en alles wat we daar kunnen rapen, is mooi meegenomen. Daarna volgt een bepalend drieluik met Dottenijs, Moorslede en De Ruiter”, zegt de Ruddervoordenaar, die ook volgend seizoen actief zal zijn in Nieuwkerke. “Na een periode waarin ik veel van club wisselde, deels door eigen keuze en deels gedwongen, is het nu tijd voor stabiliteit. Ik wil hier iets opbouwen de komende jaren.”