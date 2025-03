Lieven (49) depanneert in doel bij KSK Vlamertinge (2B)

KSK Vlamertinge A heeft dit seizoen al een handvol verschillende doelmannen opgesteld. Assistent en keeperstrainer Lieven Lanszweert mocht afgelopen weekend opdraven tegen KSV De Ruiter, maar kon niet verhinderen dat zijn ploeg met 3-1 verloor.

Vlamertinge kampt dit seizoen met een keepersprobleem. Er werden voor zondag al vier verschillende doelmannen opgesteld. Warre Verstraete (blessure), Kenny Vandermeulen (afgehaakt door professionele redenen), Viktor Fiey (niet beschikbaar) en Alex Coudeville (zaterdag afgezegd door een blessure) konden zondag niet in doel staan bij Vlamertinge. “We moesten snel schakelen en na overleg met Xavier Deleu hebben we besloten dat ik onder de lat zou staan”, vertelt Lieven Lanszweert, die binnen enkele maanden vijftig kaarsjes mag uitblazen. “Het was twaalf jaar geleden dat ik nog in doel stond. Vroeger was ik vooral in tweede en derde provinciale actief. Gelukkig ben ik nog steeds sportief en ik train nu en dan ook eens mee. Ik zat al enkele keren op de bank als tweede keeper, maar moest nog nooit in actie komen. Ik slikte zondag drie goals, maar heb ook nog wat werk moeten opknappen. Buiten een stijve kuit, kon ik maandag vlot opstaan”, lacht de Adinkerkenaar, die denkt dat het bij een match zal blijven. “Hopelijk recupereren we een doelman. Mocht het toch nog eens nodig zijn, dan ben ik paraat.”

Mooi afsluiten

Voor KSK Vlamertinge is het zaak om nog enkele punten te pakken om helemaal safe te zijn. Ze staan tiende met 31 punten. “We tellen negen punten meer dan de dertiende. Met nog vijftien punten te verdienen, zou het in principe niet meer fout mogen lopen. Het is jammer dat we in De Ruiter niet konden verder bouwen op onze mooie zes op zes van tegen Beveren-Leie en Moorsele. Zondag wacht een thuismatch tegen rode lantaarn Dottenijs en daar willen we de drie punten thuis houden. We willen het seizoen mooi afsluiten voor onze afscheidnemende trainer Xavier Deleu. Ik heb lange tijd met hem mogen samenwerken en die samenwerking liep uitstekend. Onze vele telefoontjes voor de laatste besprekingen zal ik wel missen. Ik mag zeggen dat we vrienden geworden zijn. Hopelijk blijft Xavier via een andere functie in de club. Zelf blij ik wel in de staf en zal ik volgend seizoen nauw samenwerken met Pieter-Jan Ghyselen. Vlamertinge is een familiale club en ik voel me hier goed.” (API)

Zondag 23 maart om 15 uur: KSK Vlamertinge – Dottenijs Sport.