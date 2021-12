Leider in 2de provinciale B SV Wevelgem City zaterdag tegen Geluwe, Frederik Dejonghe: “Net op tijd teruggekeerd”

Zaterdag (18 uur) is er SV Wevelgem City-SK Geluwe. De leider (Wevelgem) tegen de ploeg die spartelt om uit de gevarenzone te blijven (Geluwe). Voor Frederik Dejonghe (Wevelgem) wordt het een speciale match tegen de ploeg waar hij vijf mooie jaren sleet. “Voor mijn part mag Geluwe alles winnen, maar zaterdag is het elk voor zijn schelle”, lacht de Wevelgemnaar.

Frederik Dejonghe, Fré voor de vrienden, was een vroegbloeier. Op zijn zeventiende mocht hij bij SV Wevelgem debuteren in de eerste ploeg. Op zijn achttiende achtte hij zijn paars-wit avontuur voor bekeken, en trok hij naar SK Geluwe.

Te weinig speelkansen

“Ik kreeg bij Wevelgem toen te weinig speelkansen”, legt de 29-jarige Wevelgemnaar uit. “Mogelijk had ik toen te weinig geduld. Ik maakte het me wel niet gemakkelijk om de Wevelgemse schaapstal te verlaten. Vooraleer ik de knoop doorhakte, heb ik enkele nachten wakker gelegen. Tenslotte speelden al mijn vrienden bij Wevelgem. Maar ik heb mijn overgang naar Geluwe nooit beklaagd. Met Geluwe legden we gedurende vijf seizoenen telkens een geslaagd parcours af, en nestelden we ons steevast in de linkse kolom.”

Dit seizoen besloot Frederik Dejonghe om opnieuw naar zijn Wevelgemse moederclub terug te keren. Een goede keuze, want Geluwe zit dit seizoen in het sukkelstraatje. “Nee, ik had het niet zien aankomen”, reageert Frederik. “Achteraf bekeken, ben ik net op tijd teruggekeerd. Spelen voor de prijzen is nu eenmaal zoveel leuker dan te moeten knokken voor het behoud.”

Titel voor het grijpen

Na veertien wedstrijden staat Wevelgem afgescheiden aan de leiding, en tellen de Vlassers acht punten meer dan achtervolger Deerlijk. “Dat de titel voor het grijpen ligt? We staan er inderdaad uitstekend voor. Maar zoals ze in de koers zeggen: de bloemen worden pas aan de meet uitgedeeld. Hoe dichter we de eindstreep naderen, hoe zwaarder het zal worden. De buit is nog niet binnen.”

“Tenslotte krijg je als leider een zware last op de schouders, en krijg je iedere week fel gemotiveerde tegenstanders voor de voeten. Tegen mijn ex-ploeg Geluwe zal het niet anders zijn. Wij starten als favoriet, maar mogen ons aan felle tegenstand verwachten”, besluit Frederik Dejonghe.

