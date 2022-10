KWS Houthulst A (2B) wil winst tegen Tielt: “Vier geschorste spelers mogen geen excuus zijn”

KWS Houthulst speelde voor de tweede week op rij 1-1 gelijk, dit keer op verplaatsing bij VV Koekelare. Met een twee op zes maken de jongens van trainer Kevin Vanthourenhout niet echt vooruitgang in het klassement.

“Gezien het wedstrijdverloop was het een correcte uitslag”, opent doelman Brecht Vergracht. “Er waren kansen langs beide zijden. Uiteindelijk eindigen zij de wedstrijd met tien en wij met negen. Maar net in het laatste halfuur, waarin wij het overwicht hadden, scoren zij de gelijkmaker. Dat is jammer, maar als je tweede rode kaarten pakt, moet je uiteindelijk wel tevreden zijn met een puntendeling.”

Na zeven speeldagen staan de Houthulstnaars op een zevende plaats. Volgens Vergracht konden ze enkele plaatsen hoger staan. “We hebben enkele wedstrijden gespeeld waar enkele discutabele beslissingen werden genomen. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. We missen wat scherpte voor doel. Al mogen we zeker niet klagen. We staan op enkele punten van de top drie.”

Voor Houthulst wachten de komende weken enkele haalbare kaarten. Met VV Tielt, KSK Snaaskerke en RFC Lissewege staat drie weken op rij een wedstrijd op het programma tegen een ploeg die lager gerangschikt staat.

Punten pakken

“Het is het ideale moment om punten te pakken en wat plaatsen te stijgen in het klassement”, gaat de leerkracht secundair onderwijs verder. “Tegen Tielt hebben we vier geschorste spelers, na de twee rode kaarten van afgelopen weekend. Maar dat mag geen excuus zijn. We moeten in staat zijn om de punten thuis te houden.

Brecht, die eerder bij KWS Adinkerke speelde en begin dit seizoen na zes jaar SK Eernegem de overstap maakte naar KWS Houthulst, heeft zich zijn overstap nog niet beklaagd. “Ik ben gehaald om eerste doelman te worden. Dat was ook mijn ambitie toen ik de overstap maakte naar Houthulst. Ik wil me nog eens tonen in tweede provinciale. Dat lukt voorlopig behoorlijk goed. Ik krijg vertrouwen van de coach en heb het gevoel dat iedereen in de club tevreden is dat ik er ben”, besluit de Roeselarenaar. (BP)

Zaterdag 22 oktober om 19 uur: KWS Houthulst A – VV Tielt.