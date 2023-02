Kurt Bataille (KSV Bredene 2B): “We zitten op schema voor de titel”

KSV Bredene is goed op weg om de titel binnen te rijven in tweede provinciale B. Met een reeks van tien overwinningen op een rij staat de kustploeg, op negen wedstrijden van het einde, aan de leiding met vier punten voorsprong op Ardooie. Ook de tweede periodetitel heeft de kustploeg al op zak.

Zondag won het team van trainer Kurt Bataille, na een moeilijke wedstrijd, met 2-3 op het veld van een gevreesde tegenstander, Jong Male, die nu ook op zeven punten wordt gezet. “Het is, zoals verwacht, een spectaculaire wedstrijd geworden”, opent trainer Bataille. “De eerste helft werd er op hoog niveau gevoetbald door beide ploegen. Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, maar het bleef bij een krappe 2-3 zege voor ons. Op basis van de kansen pakten we verdiend de drie punten.”

Groeien en bloeien

Zondag wordt er niet gevoetbald in provinciale afdelingen. “De spelers krijgen een weekend vrij en ondertussen maken we ons klaar voor de eindspurt”, vervolgt Bredenaar Bataille, die ook de U21 van KVO traint. “We beginnen met de belangrijke topper, thuis tegen Ardooie. Hopelijk kunnen we op ons elan, 30 op de 30, doorgaan en onze dichtste achtervolger ook op zeven punten zetten. We zijn goed bezig en zitten op schema voor de titel. De sfeer is uitstekend. Iedereen heeft bijgetekend, ook Seba Siani en Michiel Jonckheere, die de situatie bij KV Oostende nog afwacht. Keeper Sofian Ghys en Dylan Vanclooster trekken naar Eernegem en het duo Neal Jooris en Gianni Raes naar SK Snaaskerke. Wij hebben ons al versterkt met Jordi Brock en Tjaro Spitaels van KVO, Andres Kyndt van Eernegem, Giovanni Simoës (ex-Winkel) en Jordin Decorte (Diksmuide). Gilles Ingelbrecht en Thibo De Zutter komen over van de eigen jeugd. We willen het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is, maar het ziet er goed uit. KSV Bredene groeit en bloeit. We zijn klaar voor de stap naar eerste provinciale!” (FRO)