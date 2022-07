KSV Bredene wint nipt oefenmatch tegen U18/U21 van KVO: “Conditioneel is er nog veel werk aan de winkel”

In een stevige, druk bijgewoonde oefenpot op De Schorre won KSV Bredene op dinsdagavond met 2-3 van een uitgebreide selectie van U18- en U21 spelers van KV Oostende. Het spel ging vlug op en neer en voor de jongens van de tweedeprovincialer was het een uitstekende training.

“Het was nog niet goed maar we hebben nog maar twee keer getraind en er ontbreken nog enkele spelers, die nog in vakantie zijn”, hoorden we na de wedstrijd van KSV-trainer Kurt Bataille. “Er moest veel geschoven worden. Ik zag een gretig KVO en bij ons was er te weinig pressie. We scoren twee keer op vrijschop, via Albion Gashi en Neal Moss. De opener was van Arno Lycke. Het voetbalvermogen is er, maar conditioneel is er nog veel werk aan de winkel. Dat volgt wel in augustus. De ambitie is om mee te draaien in de top 3.”

Tweede kunstgrasveld

Manager Glenn Plovie had ook goed nieuws te melden. “Ik ben fier te kunnen melden dat KSV Bredene financieel gezond is. Sportief gaat alles prima met dertig ploegen in competitie voor het komend seizoen. Eerst kregen we het slechte nieuws van het gemeentebestuur dat de aanleg van het tweede kunstgrasveld geschrapt werd. Gelukkig hebben we de kans gekregen om de noodzaak van een derde terrein op het sportpark aan te tonen en uiteindelijk is de gemeente teruggekeerd op de beslissing. De werken voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld, voor de grote tribune, zijn al gestart. Hopelijk kan er al in het najaar op gevoetbald worden.”

KSV Bredene speelde zondag voor de beker tegen RC Lauwe en verloor met 4-5. De uitslag was niet echt correct. De kustploeg verdiende twee strafschoppen maar kreeg die niet. Zondag trekt KSVB voor de beker naar SK Oostnieuwkerke. In augustus volgen nog wedstrijden tegen SV Diksmuide (7/8), WS Oudenburg (11/8), SK Eernegem (25/8) en de beloften van FC Knokke (28/8).