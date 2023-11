KSK Vlamertinge A kent ups en downs: “Het is elke week opnieuw knokken voor de punten”

KSK Vlamertinge A slaagt er dit seizoen niet in om een reeksje neer te zetten in tweede provinciale B. Vorig weekend verloren de rood-witten nipt op het veld van SC Zonnebeke en zondag wacht met Club Roeselare een niet te onderschatten tegenstrever.

“We kennen dit seizoen iets te veel ups en downs”, geeft doelman Warre Verstraete, die aan zijn tweede seizoen bezig is bij SK Vlamertinge, eerlijk toe. “Het is elke week knokken voor de punten, maar als we voor de winterstop nog enkele wedstrijden kunnen winnen, zie ik ons niet in de problemen komen dit jaar. Dat is ook de doelstelling van het clubbestuur. We willen het scenario van vorig seizoen absoluut vermijden. Strijden tegen de degradatie is voor niemand leuk.”

“De komende weken staan nog enkele leuke wedstrijden op het programma”, gaat de Menenaar voort. “Zondag ontvangen we met Club Roeselare een voetballende ploeg. Tegen dergelijke teams presteren we altijd beter. Ons thuisvoordeel moeten we maximaal benutten. Enkele weken later staat de match van het seizoen geprogrammeerd. Voor heel wat jongens van de ploeg en voor de meeste supporters is de derby tegen KFC Poperinge een partij die we niet mogen verliezen. Daarna volgen nog twee wedstrijden tegen haalbare tegenstanders. Als we nog enkele driepunters halen voor de winterstop zitten we op rozen.”

Warre Verstraete is echter niet blind voor de werkpunten van zijn team. “We zijn een jonge ploeg en missen wat volwassenheid. Ook qua efficiëntie in beide strafschopgebieden moeten we nog progressie maken. Qua mentaliteit zit het goed. Individueel lopen bij ons misschien niet de beste spelers van de reeks, maar collectief moeten we voor geen enkele ploeg onderdoen.” (PDC)

Zondag 19 november om 15 uur: KSK Vlamertinge – Club Roeselare.