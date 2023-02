Korben Bossu (Dosko Beveren 2B) klaar voor derby tegen toekomstige club: “We willen absoluut winnen”

Het zat Dosko zaterdag niet mee tegen Jong Male, de nummer drie in tweede provinciale B. Het speelde een voortreffelijke match, maar na een discutabele rode kaart ging het alsnog onderuit. Toch trekken Korben Bossu en co met vertrouwen richting dé derby tegen KVC Ardooie, dat tweede staat.

De winterstop heeft Dosko deugd gedaan. Het opende met een knappe 1-0-zege tegen KSKV Zwevezele, pakte daarna met tien man een 2-2-gelijkspel tegen KFC Lichtervelde en was zaterdag tegen Jong Male zeker niet de mindere. Alleen was de rode kaart er dit keer wel te veel aan en werd er met 1-3 verloren. “In de eerste helft speelden we echt heel goed”, blikt Korben Bossu (24) terug. “Na de rust was het wat minder, maar we deden het zeker niet slecht. Een puntje, of zelfs meer, was verdiend geweest, maar die rode kaart heeft ons genekt. Of die terecht was? Ik vond die heel discutabel. Maar goed, de scheids heeft beslist. Dat hoort ook bij voetbal, al is het spijtig om op die manier te moeten verliezen.”

De focus ligt ondertussen helemaal bij de derby tegen KVC Ardooie, een duel dat enorm leeft in beide buurgemeenten. Voor Korben Bossu wordt het al helemaal een speciale match, want het jeugdproduct van Dosko Beveren verkast volgend seizoen naar de ‘vijand’. “Het wordt inderdaad speciaal om het tegen mijn toekomstige ploeg op te nemen. Na de nederlaag van vorig weekend zijn we erop gebrand om te winnen van Ardooie. De heenmatch verloren we nipt met 1-0 na een rode kaart van Yentl Tanghe.”

“Mijn overstap naar Ardooie? Het was eens tijd voor iets anders”

“Waarom ik straks de overstap maak? Ik speel al heel mijn leven bij Dosko en maakt ondertussen al zeven jaar deel uit van de A-kern. Ik wou eens weten hoe het is om bij een andere club te spelen. Het zal uiteraard aanpassen worden. Een nieuwe groep, nieuwe kleuren… Maar het was tijd voor iets nieuws. Ik vertrek zeker niet uit onvrede, want ik heb nog altijd een heel goede band met de voorzitter en de trainer.”

Ups and downs

De focus ligt echter voorlopig nog bij Dosko. “Het was voorlopig een seizoen met ups and downs. We begonnen heel goed, maar kenden vanaf november dan een dip. Ondertussen hebben we ons spel teruggevonden en zie ik het probleemloos in orde komen voor Dosko.”

Daxhelet en Dewitte keren terug uit schorsing, waardoor iedereen inzetbaar is. Ondertussen is de eerste inkomende transfer bekend: Thibault Vandenbussche komt over van eersteprovincialer KSV Diksmuide. De middenvelder begon zijn carrière bij Dosko en speelde daarna bij KSV Roeselare, KM Torhout en KSV Diksmuide.