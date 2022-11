Kjell Missine (SC Lombardsijde): “Geen match dit weekend, dus tijd voor beetje teambuilding”

SC Lombardsijde pakte vorig seizoen de titel in derde A én de promotie naar tweede provinciale B. Na twaalf speeldagen staat de kustploeg elfde, met twaalf punten. De strijd voor het behoud zal lang en hard zijn. Kjell Missine beseft dat, maar hij gelooft in zijn ploeg.

“Onze start was al bij al niet zo slecht”, zegt de zaakvoerder van de Paris Pool in Oostende. “We wonnen thuis tegen Heist en Jong Male, op verplaatsing tegen Beveren. Daarnaast pakten we een punt tegen Zwevezele, Lissewege en Kanegem. Thuis nipt verliezen tegen SK Snaaskerke en met zware 6-2 cijfers de boot in gaan op Bredene, dat was zuur.”

“De jongste weken vergaten we de kansen af te werken Wie niet scoort, kan moeilijk winnen. Om het behoud te verzekeren moeten we in de eerste ronde nog wat punten sprokkelen. Dit weekend zijn we bye, maar er wordt werk gemaakt van de teamspirit, met een teambuilding in de Paris Pool. We hebben wel een degelijke spelersgroep, die voor niemand bang moet zijn. Uit bij Houthulst wordt een moeilijke opdracht, en thuis tegen hekkensluiter Loppem volgt een zespuntenmatch. Die kunnen we maar best winnen. Ik heb er alvast veel vertrouwen in dat SC Lombardsijde in tweede provinciale blijft.”

Zondag stond de derby tegen VV Koekelare A op het programma, een van de ploegen die voor aanvang van de competitie bij de titelfavorieten werden gerekend. Omdat de Rode Duivels zondag in actie komen op het WK, wordt de wedstrijd verplaatst naar 8 januari.