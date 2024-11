KFCL wil weg uit gevarenzone: “We moeten naar onszelf kijken”

KFC Lendelede had op betere resultaten gehoopt in 2de provinciale B. De ploeg staat momenteel tiende, maar telt slechts 5 punten meer dan de laatste twee in het klassement. Zaterdag ontvangt het rode lantaarn KSV De Ruiter.

“We zijn zeker niet tevreden over de resultaten tot nu toe, we mikken op een rustig seizoen en zaten een paar weken geleden nog in vieze papieren”, opent de 28-jarige centrale verdediger Bjarne Muylle uit Lichtervelde, die sinds 2019 bij KFCL speelt. “We hadden dit zeker niet verwacht omdat het bestuur toch enkele inspanningen leverde om ons te versterken in de breedte. Pech in bepaalde matchen speelde uiteraard ook mee, maar als ploeg moesten we toch vooral naar onszelf kijken.”

“De laatste weken tonen we eindelijk ons ware gelaat door voor elke bal te strijden en als team het de tegenstander enorm moeilijk te maken.”

Vertrouwen

Zaterdag ontvangt Lendelede rode lantaarn KSV De Ruiter. “De Ruiter is niet voor niets gepromoveerd uit derde provinciale. We horen goeie dingen over deze ploeg en ze moeten voorlopig nog wat leergeld betalen een reeks hoger. We moeten de lijn van de voorbije weken verder zetten. We behaalden toch enkele knappe resultaten en houden ook makkelijker de nul. Dit moet ons vertrouwen geven om deze belangrijke thuismatch aan te vatten.”

Lendelede wil een rustig seizoen zonder in de problemen te komen en net zoals vorig jaar af en toe voor een stunt kunnen zorgen. “Een haalbare ambitie die ook voor het seizoen zo is uitgesproken. We zijn een ploeg die enorm hard voor elkaar vecht en ook echt als vrienden aan elkaar hangt. Deze kwaliteiten zullen ervoor zorgen dat we onze doelstellingen kunnen bereiken. We moeten nu als één team verder aan de slag en zo week na week resultaten proberen te boeken. Maar met de topmentaliteit die we week na week tonen op training moeten we deze ook omzetten in de wedstrijden”, besluit Bjarne.

Zaterdag 30 november om 19 uur: KFC Lendelede – KSV De Ruiter