KFC Poperinge wil met goed gevoel winterstop ingaan

Jelle Houwen is een van de meubelstukken van KFC Poperinge. De 34-jarige Poperingenaar, die momenteel in Olsene woont, speelt al twaalf seizoenen ononderbroken voor de rood-gelen. De doelman hoopt straks in de terugronde samen met zijn ploegmakkers de opmars te kunnen inzetten. De derby tegen SK Nieuwkerke lijkt daar zondag al de uitgelezen eerste kans toe.

Vorig seizoen liep Jelle Houwen een zware knieblessure op, maar hij vocht terug en staat sinds enkele maanden terug onder de lat bij het A-team. “Uiteraard was het even slikken toen ik een jaar geleden te horen kreeg hoe ernstig mijn knieblessure was, maar ik heb er nooit aan getwijfeld dat ik opnieuw zou voetballen. De revalidatie was hard, maar de opluchting was des te groter toen ik opnieuw kon beginnen trainen. Mijn goesting om te voetballen is nog steeds heel groot, want ik hou van het spelletje. Anders zou ik niet zo vaak en zo lang in de wagen zitten om mijn hobby te beoefenen”, vertelt Jelle Houwen enthousiast.

Reeksje neerzetten

Vorig weekend verloren de jongens van coach Glen Saeremans de derby op het veld van KSK Vlamertinge. “Die wedstrijd is het verhaal van ons hele seizoen. We brengen goed voetbal, maar scoren moeilijk. Voetballend waren we zeker de evenknie van de buren. We verdienden eigenlijk wel een gelijkspel. Het wordt tijd dat we eens een reeksje neerzetten en dan zie ik ons gemakkelijk enkele plaatsen stijgen in de rangschikking.”

“In de top vijf eindigen is wellicht niet realistisch”

Komend weekend staat met de derby tegen SK Nieuwkerke alweer een belangrijke wedstrijd op het programma van de rood-gelen. “Het zou een goede zaak zijn, mochten we deze partij winnen. Over thuisvoordeel zou ik niet spreken, want we pakten al meer punten buitenhuis dan op ons eigen veld. Als we voor de winterstop nog twee keer een driepunter pakken, stijgen we ongetwijfeld enkele plaatsen.”

Degradatienood

“Met een goed gevoel de winterstop ingaan, is belangrijk voor de terugronde. Persoonlijk zou ik graag in de top vijf eindigen, maar ik denk dat die ambitie niet realistisch is. We moeten hoe dan ook vermijden om in degradatienood te komen, want dat zou pas echt vervelend zijn”, besluit Jelle Houwen. (PDC)