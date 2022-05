KFC Poperinge A (2B) en Dave Van Moerkercke gaan uit elkaar

KFC Poperinge A gaat niet verder met trainer Dave Van Moerkercke, ondanks een eerdere mondelinge overeenkomst. Een opvolger is er nog niet.

“Op zich werd de bescheiden doelstelling gehaald maar volgend seizoen mikken we hoger. Naar het einde van het seizoen voelde iedereen dat we het op een andere manier zullen moeten doen”, zegt voorzitter Kristof Lobeau.

Dave Van Moerkercke kwam in Poperinge in maart 2020 als opvolger van Bram Lucker die toen zelf ontslag nam. Maar Dave had nog niet één match gecoacht en toen kwam corona. Ook in 2021 speelden KFC en trainer Van Moerkercke maar een half seizoen door dat vervelende virus.

“Dave was eerder in het kalenderjaar al mondeling tot een akkoord gekomen met KFC om er nog een jaar aan te breien, maar de overeenkomst was nog niet getekend om een puur administratieve reden. Door het nogal onrustige seizoeneinde werd er onlangs overlegd en kwamen bestuur en trainer tot het besluit dat het misschien beter zou zijn om de samenwerking te stoppen. We wensen de minzame Dave in elk geval veel succes in zijn verdere voetballoopbaan”, klinkt het nog bij de voorzitter.