Kevin Van Nieuwenhuyse (Jong Male VV – 2B) wil in schoonheid afscheid nemen: “Dit is echt mijn laatste competitie”

Kevin Van Nieuwenhuyse: een naam als een klok in het provinciale voetbal. Wie hem aan het werk zag herinnert zich ongetwijfeld zijn enorme snelheid, vlammend schot en dribbelkunsten.

Kevin heeft zijn nieuwe thuis gevonden. De bijna 38-jarige rasvoetballer baat de kantine uit van Jong Male VV. Een halfuur voor de training begint, snelt hij naar de kleedkamer, maakt zich klaar en oefent gretig mee. “Mijn mooiste periode beleefde ik bij Steenbrugge, waar we promoveerden zonder één verliesmatch. Ik lukte zowaar 32 goals. Mijn laatste ploegen waren Daring Brugge, Dosko Sint-Kruis en nu mijn derde kampioenschap Jong Male. Voetballen blijft heerlijk, al werd mijn lichaam serieus geteisterd. Liefst vier keer werd ik geopereerd aan de kruisbanden. Nu ben ik topfit: nog een paar maanden hoop ik toegevoegde waarde te bieden, als de coach mij nodig heeft.”

Achter mijn toog

“We promoveerden via de nacompetitie en kwamen terecht in een reeks waar alles veel sneller verloopt. Toch startten we denderend met 15 op 15. Dat was een droom. Vervolgens wisselden overwinningen en verliesbeurten elkaar af, al eindigden we de heenronde op een onverhoopte derde positie. We hervatten op verplaatsing bij Koekelare, de huidige nummer vijf. Een rivaal voor de nacompetitie dus. Zover denken we evenwel nog niet: we hadden gehoopt op een probleemloos behoud. Die opdracht is nu al gerealiseerd. Aan mijn eigen toekomst denk ik nog niet. Dit is echt mijn laatste seizoen, laat me nog even genieten van het spelletje. Als ik voor de laatste keer dit prachtige veld zal oplopen weet ik niet hoe het er emotioneel aan toe zal gaan. Gelukkig blijf ik bij de Maalse familie, achter mijn toog.” (JPV)

Zaterdag 14 januari om 18 uur: VV Koekelare A – Jong Male.