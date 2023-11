Kersverse RC Bissegem-coach De Vreese meteen aan de bak: “Ik zie derby zeker zitten”

Zondag staat in tweede provinciale B het burenduel RC Bissegem-FC Marke op de kalender. Bissegem haalde vorige week met Pascal De Vreese een nieuwe trainer binnen en wil binnen de kortste tijd weg van de laatste plaats. Tegenstander Marke wil zich in de top vijf blijven nestelen.

Vorige week woensdag gooide Pascal De Vreese de handdoek in de ring bij het noodlijdende Dottenijs en ging aan de slag bij RC Bissegem dat in hetzelfde bedje ziek was, en nog steeds is. De nieuwe Bissegemse T1 en zijn ploeg moesten zondag aan de bak op Beveren-Leie. Racing en De Vreese hoopten dat het debuut met een zege kon gepaard gaan. Het bleek ijdele hoop. Bissegem verloor met 2-1. “Maar ik zag zaken waarop we verder kunnen bouwen”, blijft Pascal De Vreese positief.

Steile ambities

RC Bissegem was dit seizoen met steile ambities aan de start gekomen. Allicht heeft het blauw-witte bestuur de lat te hoog gelegd. Na tien wedstrijden stond Racing met amper 4 punten op 30. Als trainer weet je dan wat je te wachten staat. En zo geschiedde. Vorige week werd T1 Claude De Weirdt bedankt voor bewezen diensten. Pascal De Vreese, die bij Dottenijs aan de slag was, werd binnengehaald. De Vreese heeft als voetballer en trainer al heel wat bewezen. Ondanks meerdere adelbrieven slaagde de 51-jarige Otegemnaar er zondag op Beveren-Leie niet in om zijn Bissegems debuut met een zege te bekronen. Racing trok met 2-1 aan het kortste eind. Ondanks de nederlaag was De Vreese niet ontevreden met de prestatie van zijn nieuwe ploeg.

Gevarenzone

“Ons eerste halfuur was uitstekend”, vertelt de nieuwe Bissegem T1. “We kwamen dan ook 0-1 voor, maar verzuimden het om de score te verdubbelen. Allicht eigen aan een ploeg die onderaan bengelt, kregen we net over het halfuur een twijfelachtige strafschop tegen. Beveren-Leie scoorde de gelijkmaker en dan zag je bij mijn ploeg meteen de kopjes naar beneden gaan. Typisch voor een ploeg die niet meer weet hoe zoet een overwinning kan smaken.”

Komende speeldag moet RC Bissegem het op eigen veld opnemen tegen FC Marke dat vorige zondag op eigen veld met 1-2 verloor tegen Moorslede. “Marke wordt sowieso geen gemakkelijk opgave”, weet Pascal De Vreese. “Als hekkensluit bestaan er geen gemakkelijke wedstrijden. Maar deze week kreeg ik meer tijd om de jongens en hun kwaliteiten beter te leren kennen. In tegenstelling tot vorige week, toen ik na één training meteen aan de bak moest, hebben wij deze week keihard getraind; ik zie het wel zitten voor zondag. Van Bissegem kreeg ik een mooi project aangeboden. Uiteraard staat nu het behoud voorop en moeten we niet meer spreken over prijzen pakken. Binnen de kortste tijd moeten we weg uit de gevarenzone. Eenmaal we daarin slagen, kunnen we de lat hoger leggen.”

Promovendus Marke

FC Marke, dat vorig seizoen op het laatste nippertje zijn eindrondeticket haalde en er een promotie naar tweede provinciale mee forceerde, is als promovendus met een voorlopige gedeelde vijfde plaats niet slecht bezig. Vooral op eigen veld zijn de jongens van T1 Davy Vercruysse te duchten. Maar niet vorige speeldag toen ze met 1-2 verloren van SV Moorslede. “Die nederlaag kost ons de derde plaats”, merkt kapitein Hannes Tieberghien op. “We hoopten op eigen veld een reeks van 18 op 18 neer te zetten, maar wegens gebrek aan efficiëntie moesten we ons met minder tevreden stellen.”

Hecht collectief

“Zondag op Bissegem willen we ons graag revancheren. Gemakkelijk zal dat niet gaan. Racing heeft zopas een nieuwe trainer aangeworven en zal allicht met veel grinta aan de aftrap komen. Anderzijds is er geen enkele reden tot klagen. Toen ik zeven seizoenen geleden de overstap maakte van Bellegem naar Marke, deden we nog ons ding in vierde provinciale. Ondertussen hebben we al veel stappen gezet en ben ik blij dat ik daar mijn steentje heb toe bijgedragen. En ook dit seizoen doen we het met een voorlopige vijfde plaats veel beter dan verwacht. Uiteraard is de inbreng van onze T1 Davy Vercruysse niet gering in de steile opgang. Die kreeg er de schwung in, maakte van de kern een hecht collectief”, besluit de 31-jarige Hannes Tieberghien. (AVW)

Zondag 19 november om 15 uur: RC Bissegem-FC Marke.