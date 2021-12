Kenny Verduyn keert terug naar Club Roeselare

Kenny Verduyn wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdcoach van tweedeprovincialer Club Roeselare.

Hij verlaat reeksgenoot Beernem en vervangt straks Franky Mestdagh, die om persoonlijke redenen afhaakt. De 39-jarige Zedelgemnaar was tot voor drie jaar al actief op het Rodenbachstadion, als vaste assistent van Jo Capelle.

Eerder was dit duo ook al zes seizoenen zijn T2 bij Varsenare. Het is duidelijk dat Kenny ook nu zijn accenten zal leggen. “Als physical coach is een sterke conditie voor mij heel belangrijk.” (SBR)