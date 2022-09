Kapiteins Yentl Tanghe (Dosko Beveren) en Arne Helin (Club Roeselare) klaar voor derby: “Speciale wedstrijd met veel sfeer”

In tweede provinciale B staat zaterdag om 19.30 uur dé Roeselaarse derby op het programma: Dosko Beveren tegen Club Roeselare. Yentl Tanghe (Dosko) en Arne Helin (Club) kijken er alvast naar uit. De kapiteins hebben een verleden bij hun opponent en in het seizoen 2013-2014 deelden ze de kleedkamer bij Dosko.

“Toen de kalender bekend was, werd deze derby meteen met stip genoteerd”, steek Arne Helin (26) van wal. “Ik ben ondertussen al acht jaar weg bij Dosko, maar het is de eerste keer dat we tegenover elkaar staan in een officiële wedstrijd. Ik kijk er wel naar uit. Ik woon immers in Beveren en ken hier nog veel mensen. En ik heb hier altijd graag gespeeld. Maar zaterdagavond speelt dat geen rol. We willen absoluut winnen. Evident wordt het niet, want Dosko is sinds al sinds eind 2021 ongeslagen. Hopelijk kunnen we die reeks een halt toeroepen. Wat ik van de derby verwacht? Heel veel strijd! Wat dat met het matchniveau zal doen, zien we zaterdag wel.”

“Goed voetbal of niet, zolang we winnen, is het goed” – Yentl Tanghe

“Goed voetbal of niet, zolang we winnen, is het goed voor mij”, knipoogt Yentl Tanghe (35). “Het voordeel is dat we op ons elan van vorig seizoen kunnen verder gaan. Momenteel staat er met Daxhelet één nieuwkomer in de ploeg, waardoor de automatismen intact zijn. Het wordt sowieso een speciale match met veel volk en een fantastische sfeer. Het is van mij ondertussen een jaar of 12 geleden dat ik bij Club Roeselare speelde, maar ik ken er nog altijd enkele mensen. Ik heb er drie mooie jaren beleefd, onder meer in eerste provinciale, maar qua bestuur was het toen enorm chaotisch daar.”

Linkerkolom doel

Beide teams staan in elkaars buurt in de stand van 2B. Dosko haalde als debutant vier op zes, Club drie op zes. “Gelukkig wonnen we zondag en moeten we niet puntenloos richting de derby, anders stond er al wat druk op de ketel”, aldus de Club-kapitein. “Na vorig seizoen hadden we meer verwacht van onze start, maar op het kleine veld van Jong Male kwamen we nooit in ons spel op de openingsspeeldag. Hopelijk winnen we zaterdag en zijn we vertrokken. De linkerkolom is ons doel, maar alles ligt dicht bij elkaar. Kijk maar naar het gelijkspel van Dosko tegen Bredene.”

“In Bredene zijn we een paar keer goed weggekomen, maar voor hetzelfde geld hadden we er ook gewonnen”, aldus Yentl. “Al is hun middenveld met Siani, Jonckheere en Bataille zot voor dit niveau. Met deze vier op zes zijn we tevreden, maar voor minder hadden we niet willen tekenen. Ons doel? Een stek in de linkerkolom, met af en toe een uitschieter tegen de toppers.”

Zaterdag 17 september om 19.30 uur: Dosko Beveren – Club Roeselare.