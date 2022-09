Jurrie Vandekerckhove (KSKV Zwevezele – 2B): “Over kampioen spelen willen wij nog niet spreken”

KSKV Zwevezele mag met zeven op negen terugblikken op een goede start en maakt zich nu op voor de derby tegen Dosko Beveren. Sterkhouder Jurrie Vandekerckhove kijkt alvast uit naar het duel, waar hij ex-ploegmaat Davy Ghekiere treft.

“Met zeven op negen zijn we goed gestart, maar er zat meer in”, aldus centrale verdediger Jurrie Vandekerckhove (35), die in het onderwijs staat. “Op het kleine veld van Lombardsijde kwamen we 0-2 voor, maar moesten we dat prijsgeven. De gelijkmaker, een afgeweken bal, kwam door een own goal van mezelf en dat lag toch wel eventjes op mijn maag. Had ik die bal niet geraakt, stond er nog een mannetje om binnen te tikken, maar toch… je wil dat niet meemaken.”

“Op de vorige speeldag moesten we naar VV Tielt”, vervolgt de Zwevezelenaar. “Daar troffen we een ploeg met nul punten, dus was het opletten. Het was een moeilijk te bespelen tegenstander op een slecht veld. We hielden wel controle over die snertmatch en slaagden er zo in om te winnen.”

Nu volgt de confrontatie op eigen veld tegen Dosko Beveren. “Dat wordt een weerzien met Davy Ghekiere”, stelt Jurrie. “Hij was enkele jaren mijn ploegmakker bij KSKV in de provinciale reeksen. Een gedreven flankspeler met een groot loopvermogen. Af en toe pikte hij ook een doelpuntje mee. Alvast een speler om in het oog te houden. Bovendien verloren ze op de vorige speeldag en zullen ze dat willen rechtzetten. Over kampioen spelen, willen wij niet spreken, het is nog te vroeg. Maar het moet altijd de ambitie zijn om zoveel mogelijk punten te pakken. Met onze brede en sterke kern moet dat kunnen.” (WD)

Zaterdag 24 september om 18.30 uur: KSKV Zwevezele – Dosko Beveren.