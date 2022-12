Jorgen Geerolf (Dosko Kanegem – 2B): “Bij nieuwe winst kunnenwe weer omhoog kijken”

Tweedeprovincialer Dosko Kanegem boekte bij rode lantaarn Loppem een levensbelangrijke overwinning met 1-2.

“We kwamen nochtans vroeg op achterstand”, opent de 28-jarige middenvelder Jorgen Geerolf. “De ploeg koos daarna voluit voor de aanval en werd kort na rust al beloond met de gelijkmaker. Daarna was er geen houden meer aan en forceerden we een strafschop in het slotkwartier, wat de logische drie punten opleverde.”

“Onze volgende opdracht is nu rechtstreeks concurrent Lichtervelde. Haalbaar? In onze huidige positie is dit moeilijk uit te spreken maar thuis probeer je toch altijd te winnen. Een driepunter zou ons trouwens helpen om al in de Nieuwjaarsperiode weer omhoog te kunnen kijken in de klassering.”

Strijdbijl

“Of het behoud nog steeds ons enige doel is dit seizoen? Na vorig seizoen zijn enkele ervaren mannen vertrokken of gestopt met voetballen. We wisten dus dat het ook dit seizoen een moeilijk verhaal zou worden, maar niet dat we na 13 speeldagen op de voorlaatste plaats zouden staan. Het worden voor de vereniging nog belangrijke sportieve weken die de toekomst mee zullen bepalen. De spelersgroep is alvast klaar om de strijdbijl boven te halen.”

De toekomst van de Doskovieten in tweede ligt nog niet vast, ook de persoonlijke van Jorgen nog niet. “We horen inderdaad dat bepaalde collega-clubs al gestart zijn met de verkennende gesprekken, bij ons wacht men wellicht nog enkele weken af tot na de jaarwisseling”, besluit de administratief bediende uit Wingene het gesprek. (SBR)