Jordy Balcaen (FC Marke, 2B): “Nog niet beginnen zweven”

Promovendus FC Marke gaat door op zijn elan. Vorig seizoen, toen in derde provinciale, haalden de groen-zwarten op de valreep hun ticket voor de eindronde, forceerden ze prompt de promotie naar tweede. Van aanpassingsproblemen hebben de jongens van T1 Davy Vercruysse blijkbaar geen last. De groen-zwarten staan na het ongenaakbare Zwevegem mooi op de tweede plaats.

Zaterdag trekt FC Marke richting VK Avelgem waar gebikkeld zal worden met de tweede plaats als inzet. Wie had dat durven denken toen de competitie op gang schoot. Nog niet zolang geleden deden de groen-zwarten hun ding in vierde provinciale en hebben ze zich ondertussen opgewerkt tot een van de toonaangevende ploegen in tweede. “Toch maar liefst de voeten op de begane grond houden”, waarschuwt de 24-jarige Jordy Balcaen. “In voetbal kan het snel keren. Toegegeven, van aanpassingsproblemen hebben we weinig last gehad. Daarom hoeven we nog niet te beginnen zweven. Toen we dit seizoen uit de startblokken schoten stond en staat het behoud helemaal voorop. Momenteel overtreffen we de stoutste verwachtingen. De punten die we bijeenvoetbalden hebben we geenszins gestolen. En we kiezen altijd voor de aanval. Met 22 doelpunten hebben we na leider Zwevegem en Moorsele de beste aanval van de reeks. Zaterdag op Avelgem, vooraf toch een van de titelfavorieten, staan we voor een serieuze test.”

Met zijn 24 jaar heeft Jordy Balcaen al heel wat voetbalwatertjes doorzwommen. “Begonnen bij de jeugd GD Ingooigem”, doet de Markse spits zijn verhaal. “Daarna ging het richting RC Waregem, Avelgem, Moen, Beveren-Leie en Anzegem B. Bij die twee laatste ploegen mocht ik op vroege leeftijd proeven van de eerste ploeg. Ondertussen ben ik aan mijn tweede seizoen Marke bezig. Het bevalt me hier wel. Vorig seizoen mochten we een promotie vieren die niemand had zien aankomen”, besluit Jordy Balcaen. (FV)