Jonas Hanson wil met SV Moorsele naar eerste provinciale

Zitten ze bij SV Moorsele (2de provinciale B) op hun tandvlees? Aan de resultaten te zien wel. De laatste zege dateert van 18 januari: 1-4 op staartploeg SV Moorslede. Ondertussen kijken de jongens van T1 Kevin Vandecasteele tegen een vijf puntenkloof aan tegenover koploper RC Bissegem. Als de rood-witten hun titelkansen willen gaaf houden, moet er zondag op eigen veld gewonnen worden van SC Zonnebeke.

SV Moorsele schreef de eerste periodetitel op zijn naam. Sindsdien ging de rood-witte motor aan het sputteren. Voor de tweede periode moet Moorsele het voorlopig stellen met een povere 17 op 27 en werd er zelfs op eigen veld verloren van hekkensluiter De Ruiter met 1-3. “We zijn het voetballen nochtans niet verleerd”, beweert Jonas Hanson. “Maar tegen de mindere goden hebben we het moeilijk. Het 1-1-gelijkspel op Bissegem was wel een goed resultaat. Maar tegen ploegen die veel volk achter de bal houden, vinden we te weinig oplossingen. Misschien moeten we toegeven dat we moeite hebben om het spel te maken en dat we ons beter in ons sas voelen als we vanuit de omschakeling kunnen spelen. Nu dat leider Bissegem zich vorige zaterdag in bedwang liet houden door hekkensluiter De Ruiter (3-3), is het doodjammer dat wij niet konden profiteren van hun uitschuiver en op Avelgem, mijn ex-ploeg, genoegen moesten nemen met een 1-1-gelijkspel.”

Voor eigen volk

Zondag krijgt Moorsele de nummer 9 Zonnebeke over de vloer. “Dat wordt geen wandeling in het park”, voorspelt de bijna 28-jarige Jonas Hanson. “Ik herinner me nog dat we er in de heenronde met de kleinste cijfers onderuitgingen. Desondanks hopen we nog eens de zoete smaak van een zege te mogen proeven. Moet ook als we verder willen meedoen voor de titel.” Jonas Hanson heeft als voetballer al van meerdere walletjes geproefd. “Nadat ik mijn voetbaljeugd bij KV Kortrijk had doorlopen, speelde ik ooit nog bij SV Wevelgem City, drie seizoenen bij RC Bissegem en ook bij Avelgem heb ik nog een verleden. Ondertussen ben ik aan mijn tweede seizoen Moorsele bezig. Uiteraard zou ik graag eens proeven van eerste provinciale. Het was in die optiek dat ik niet geaarzeld heb om ook volgend seizoen in dienst te blijven van de rood-witten”, besluit Jonas Hanson.

Zondag 23 februari om 15 uur: SV Moorsele SC Zonnebeke