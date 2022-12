Joan Quataert (SK Snaaskerke – 2B): “Bewezen dat we een goede ploeg hebben”

De regen en de ongewone koude weerhielden de trouwe supporters niet om op zaterdagavond aanwezig te zijn op de belangrijke thuiswedstrijd van SK Snaaskerke tegen FC Lissewege.

Het was een vroege zespuntenwedstrijd die voor beide ploegen beslissend kon zijn in de strijd voor het behoud. Het werd ook een stevige partij met acht gele kaarten. De thuisploeg won met 1-0 en pakte zijn eerste thuisoverwinning, een broodnodige zege.

Matchwinnaar was de spits van SK Snaaskerke, Joan Quataert, die kort na de rust het enige doelpunt van de avond aantekende. Joan kwam vorig seizoen niet aan de bak bij Vamos Zandvoorde en kwam terug naar zijn groenzwarte moederclub.

“Na een spijtige thuisnederlaag tegen FC Heist en de zware nederlaag in Bredene, hebben we in de belangrijke thuismatch tegen FC Lissewege bewezen dat we een goede ploeg hebben”, vertelt Joan, die als bediende werkt in de Colruyt. “Elke week zetten we stappen en worden we beter. We creëren meer kansen, maar scoren nog te weinig. Vandaag had het verschil groter kunnen zijn, maar op de counter speelden we het niet goed uit. Mijn vijfde treffer van het seizoen brengt drie punten op en dat is wat telt. We schuiven op in de rangschikking en tellen nu 13 punten. We zullen samen vechten voor het behoud”, klinkt het.

“Vorig seizoen speelde ik bij Vamos Zandvoorde. Ik kreeg het vertrouwen niet dat ik bij SK Snaaskerke wel krijg. Ik mag op mijn beste plaats spelen, in de spits, waar ik ook bij de jeugd veel heb gescoord. Ik zou dit seizoen toch graag tien potjes scoren en met SKS in tweede blijven. Hopelijk hebben we ook het nodige vertrouwen getankt voor de al even belangrijke zespuntenmatch van zondag in Lichtervelde”, geeft Joan Quataert nog mee.

(FRO)