Jessy Blanckaert (KWS Houthulst A – 2B): “Door de concurrentie blijft iedereen elke week vechten”

KWS Houthulst A is bezig aan een sterke eerste seizoenshelft. Na een mooie reeks ziet het ernaar uit dat de ploeg zal meestrijden voor de eindrondetickets.

Rechtsachter Jessy Blanckaert is tevreden met hoe de heenronde verloopt, maar wil de verwachtingen ook wat temperen. “De ambitie aan het begin van het seizoen was een plaats in de linkerkolom. We zijn dus voorlopig goed bezig, maar het seizoen is nog lang. Om nu al te spreken over eindrondetickets, is het nog te vroeg. We staan daar met veel ploegen dicht op elkaar, dus je kan heel snel enkele plaatsen zakken in het klassement. Indien de kans zich zou voordoen om eindronde te spelen, zullen we die uiteraard niet laten liggen, maar het is zeker geen doel voor ons”, aldus Jessy.

Voor de reden waarom het de laatste weken met Houthulst zo vlot loopt, heeft de leerkracht lichamelijke opvoeding een duidelijke verklaring. “We hebben een heel brede kern, waar niemand uit de boot valt. Iedereen voldoet aan het niveau waardoor we een blessure of schorsing heel makkelijk kunnen opvangen. Door de concurrentie blijft ook iedereen elke week vechten en tot het uiterste gaan. Daarnaast zien wij elkaar niet als concurrenten. We zijn één groep vrienden die voor elkaar door het vuur gaan. Door die wilskracht hebben we al verschillende keren een wedstrijd kunnen doen kantelen.”

Woensdagavond ging Woudsport op bezoek bij RFC Lissewege. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitslag nog niet gekend. De komende weken volgen vooral wedstrijden tegen ploegen uit de rechterkolom. “We mogen geen enkele ploeg onderschatten, maar we moeten ook van niemand bang zijn.”

Blanckaert, die aan zijn eerste seizoen in Houthulst bezig is, is zelf best tevreden over zijn heenronde. “Ik stond al elke wedstrijd aan de aftrap, al besef ik ook dat er ook op mijn positie concurrentie is. Het is de trainer die uiteindelijk de keuze maakt”, besluit de 24-jarige Veurnaar.

(BP)