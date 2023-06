Jespo Komen-Waasten wil dit keer langer dan één seizoen in tweede overleven

Jespo Komen-Waasten promoveerde via de eindronde naar tweede provinciale. Ze hopen gewapend te zijn om dit keer langer dan één seizoen te kunnen acteren op dit niveau.

“De vorige twee keren was het meteen ticketje retour”, weet Thierry Clatot (55), die sinds enkele maanden sportief coördinator is van de eerste ploeg en beloften. “De club contacteerde me nadat ik werd ontslagen als coach van Sparta Dikkebus. De manier waarop het daar eindigde was jammer, maar dat is het lot van een trainer zeker? We stonden er nochtans niet slecht voor. Uiteindelijk contacteerde de voorzitter mij en zat ik even later samen met het bestuur van Komen-Waasten. Zij vroegen me om het sportieve luik te doen. In het verleden was ik al een tijdje trainer bij deze club. Na enkele maanden keihard werk zijn we tevreden met de aanwinsten, misschien volgen er de komende weken nog enkele nieuwkomers.” Ze gingen op zoek naar spelers met ervaring in tweede of hoger. “De nieuwe spelers zijn: Jason Robaeys (KVK Westhoek), Kevin Sarrazyn (SC Zonnebeke), Salvatore Correia (BS Geluveld), José Tchagam (EVC Beselare), Killian Van Zeveren (SK Nieuwkerke), Goksel Yaman (Dadizele) en Rachid Boutakrourt (VV Tielt). Aan uitgaande zijde nemen we afscheid van Remy Moons (SC Zonnebeke), Rudy Saigot (FC Houthem), Hugo Gisquet en Redouane Verfaillie (allebei Sparta Kruiseke).”

Nieuwe rol

“Onze coach Mathieu Dejonckheere roept op 14 juli zijn selectie samen voor de eerste training”, aldus de Ploegsteertenaar, die dus een nieuwe rol heeft. “Je blijft elke dag bezig met voetbal en ik ga veel trainingen en matchen bekijken. Of dit een definitief afscheid is als coach? Dat zou ik niet zeggen, maar nu focus ik me hierop.” (API)