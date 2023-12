Jespo Komen-Waasten en FC Houthem fusioneren tot RJH Komen: “Ploeg in tweede en ploeg in vierde provinciale”

Na jarenlange bespreking is er witte rook: tweedeprovincialer Jespo Komen-Waasten en vierdeprovincialer FC Houthem gaan vanaf volgend seizoen samen door het leven als Royal Jespo Houthem Komen. Beide clubs hopen dat er nu snel nieuwe en betere infrastructuur komt.

Jespo snuffelde de voorbije jaren al een paar keer bij de buren van FC Houthem. “Maar de besprekingen sprongen al enkele keren af”, weet Thibaud Vanthomme van de sportieve cel van Jespo. “Vaak was er onenigheid over de naam en de clubkleuren. Nu was het moment aangebroken om er volledig voor te gaan en ervoor te zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting stonden. In eerste instantie zaten de beide voorzitters en secretarissen bij elkaar, later werden wij als sportieve cel ook betrokken bij het fusiedossier. Er kwam uiteindelijk een stemming bij beide clubs en dat leverde groen licht op om een akkoord te tekenen. Vanaf 2024-2025 gaan de beide clubs onder één noemer verder: RJH Komen.”

Kunstgras

“Het is voor drie redenen een mooi en nodig project. Een ervan is dat we van de beide goeie jeugdwerkingen een superjeugdwerking willen maken. Op vlak van vrijwilligers vinden we jaar na jaar moeilijker helpende handen en door de krachten te bundelen, ontstaat er een synergie. Ten derde is er nog de infrastructuur. Nu zitten we met drie locaties in Houthem, Neerwaasten en Komen. We hopen dat de gemeente nog een inspanning doet om kunstgras te implementeren op een van de sites. Het zal nog niet voor de korte termijn zijn, maar met dit fusieverhaal maken we wel een krachtig signaal.”

Rood en blauw

Ook bij FC Houthem zijn ze tevreden met de fusie. “De clubkleuren zijn rood en blauw. Rood is een gemeenschappelijk kleur van de beide clubs en blauw is het kleur van Waasten vroeger. RJH Komen A zal de eerste ploeg zijn in tweede provinciale, terwijl RJH Komen B dan in vierde provinciale zal aantreden. Zo zal er vanuit de jeugd nog meer doorstroming zijn”, geeft Virginie Dejonckheere (43) mee. Zij is sinds vier jaar secretaris bij FC Houthem. “Deze fusie komt op het juiste moment, want we beschikken nog maar een jaar over ons veld in Houthem. Bovendien kunnen we nu de jeugdwerking opwaarderen en de voetbaltoekomst van de kinderen garanderen. Nu nog hopen op een kunstgrasveld”, zegt ze. Bij de derde Komense voetbalclub US Ploegsteert-Bizet zijn er voorlopig geen fusieplannen.