Jens Constant wordt de nieuwe hoofdcoach van SV Loppem: “Een nieuw elan brengen”

Jens Constant wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van tweedeprovincialer SV Loppem. Dan volgt hij Birgen Baes op.

Jens Constant was een begenadigd voetballer in Ichtegem. Na zijn actieve loopbaan tussen de krijtlijnen debuteerde hij als oefenmeester bij de jeugd van Cercle Brugge. Daarna volgde de stap naar het hoofdtrainerschap, eerst drie seizoenen bij Ichtegem, daarna eenzelfde periode bij Eernegem. “Dit kampioenschap opteerde ik voor een bezinningsperiode, een sabbatjaar zeg maar. Half januari kreeg ik een aanbieding van SV Loppem, een geheel vol ambitie dat door brute pech maar vooral blessureleed houder is van de rode lantaarn in tweede provinciale. Ik hoefde niet overtuigd te worden en hapte meteen toe. De huidige coach Birgen Baes is een kanjer, ettelijke keren voetbalden onze ploegen tegen elkaar.”

Discreet matchen volgen

“Nu is het de bedoeling om met mij een nieuw elan te brengen. De nodige versterking wordt in huis gehaald om hetzij een rustige competitie te spelen in tweede, hetzij bij degradatie de kop te viseren in de lagere reeks. Nu al zal ik heel discreet matchen volgen, ik wil immers de groep leren kennen. De beleidsploeg wil echt een remonte en ziet in mij de ideale figuur om dit te realiseren. Afstanden vormen evenmin een probleem vermits ik woonachtig ben in Zedelgem. Inderdaad, ik popel om eraan te beginnen en zal tot einde seizoen supporteren voor de huidige T1 Birgen Baes.” (JPV)