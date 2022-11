Jenko Borrizee (KFC Lissewege – 2B): “Afscheid van Gino na vier sublieme jaren samen”

Terwijl de B-ploeg verloor in Ruddervoorde bleven de broers uit tweede provinciale een zondag zonder voetbal. Het thuisterrein achter ‘t Vaartje stond gedeeltelijk onder water. T1 Jenko Borrizee, al 11 seizoenen aan het bewind, stond er gelaten bij.

Toen Club Brugge op Allerheiligen aantrad in Leverkusen was supporter Jenko Borrizee van de partij. Toevallig liep hij zijn assistent Gino Moyaert tegen het lijf in Duitsland. Jenko kreeg slecht nieuws te horen. “Gino vertelde me dat hij zou ingaan op de uitdaging om T1 te worden in Eernegem. Natuurlijk wenste ik hem geluk, hij speelde op het hoogste niveau en is een kraan in het organiseren van de oefensessies. Zelf coachte ik het A-elftal, dat we samen naar tweede provinciale hebben geloodst. Mijn maatje stond in voor de B-ploeg in vierde provinciale. Dit is een afscheid na vier sublieme jaren!”

“Na corona komt voetbal niet langer op de eerste plaats bij sommige jongeren. Toen we eind oktober KM Torhout B ontvingen in vierde provinciale hadden we 14 spelers geselecteerd. Net voor de match bleven er nog net elf over. We prijken onderin met één schamel puntje hoewel er voetbaltalent genoeg is.”

“Wat nu? Ik sta er alleen voor en als ik me focus op de A-ploeg staan er een aantal aan te modderen aan de overzijde en vice versa. Zo kunnen we geen weken verder, er moet een vervanger voor Gino aangetrokken worden. De A-ploeg presteert behoorlijk in de hogere reeks al hebben we, als negende, slechts drie punten voorsprong op de voorlaatste. Bij de B-ploeg fungeert Francis Gobert, vorig jaar nog speler en nu bestuurslid, als T1. Er moeten knopen doorgehakt worden, al heb ik in de voorbije elf jaar al voor hetere vuren gestaan.” (JPV)

Zondag 13 november om 14.30 uur: SV Loppem – KFC Lissewege A en om 15 uur: KFC Lissewege B – KFC Varsenare B.