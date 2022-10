Jelle Bouckaert (Jong Male V – 2B) opnieuw hervallen: “Je zou er echt de moed bij verliezen”

Ondanks het verlies in Lombardsijde blijft Jong Male VV de lijst aanvoeren. Samen met doelman Cedric Vanhee kwam Jelle Bouckaert over van Excelsior Zedelgem.

Terwijl de goalie week na week stunt, zit Jelle te piekeren in de blessureboeg. Jelle Bouckaert startte zijn voetballeven bij Jong Male VV en trok vervolgens naar Cercle Brugge. Hij stootte door tot bij de beloften. KM Torhout en Damme, in eerste provinciale, volgden. Voor hij terugkeerde naar de Brieversweg voetbalde Jelle negen competities in Zedelgem. Zelden of nooit miste hij een duel door blessure, tot vorig seizoen. “De hinder speelde op in mijn kuit, telkens ik iets te veel aan sport deed. Bij Zedelgem nam ik afscheid na een kampioenschap waarin ik twee goals scoorde en hooguit vijf keer aan de aftrap verscheen.”

Niets terugbetaald

“De medische raadgevingen volgde ik tot in de kleinste details. Toen de oefensessies in Male hervatten, deed ik alles mee. Het hoogtepunt situeerde zich thuis tegen Kanegem. We wonnen met het kleinste verschil en ik mocht de laatste 20 minuten opdraven. Wat een zalig gevoel! Vervolgens begon de ellende opnieuw. Tijdens de oefensessie op donderdag schoot er weer een kramp in de kuit. Lopen, zelfs stappen lukte niet meer. Je zou er echt de moed bij verliezen. Zo vlug mogelijk ga ik naar Sluis voor een MRI. Daar kun je binnen een paar dagen terecht, in België duurt het veel langer. Er zal niets terugbetaald worden als ik me aanbied bij de noorderburen. Dit is nu echt het verste van mijn zorgen. In afwachting van mijn herstel zal ik supporteren voor de maats. Er wacht ons een spetterende derby tegen de Loppemse Stormvogels, ooit getraind door mijn vader Rik. We trokken vorige zomer samen op reis. Hij bewonderde me toen hij me elke ochtend oefeningen zag doen. Tja, dat spelletje hé!” (JPV)

Zondag 16 oktober 2022 om 15 uur: Jong Male VV – SV Loppem.