Jasper Cafmeyer (Club Roeselare – 2B): “Voor mij de match van het jaar”

Zondagnamiddag ontvangt tweedeprovincialer Club Roeselare in het Rodenbachstadion KSKV Zwevezele, de ex-ploeg van middenvelder Jasper Cafmeyer. Deze wedstrijd stond dan ook al een tijdje met rood aangestipt.

“Tegen je ex-ploeg wil je altijd winnen”, verzekert Jasper Cafmeyer ons al lachend. “Ik ken er nog altijd de trainersstaf en de meeste spelers zijn eigenlijk gewoon mijn vrienden. Het is trouwens een collectief sterk geheel dat vooral opvalt met zijn vinnige flanken en goede spitsen. We zullen dus zeker uit het goede vaatje moeten tappen, willen we straks de drie punten thuis houden. In dat opzicht is het jammer dat we geen volledige selectie hebben. Thomas Lubaszka is gelukkig terug na een schorsing, maar nu ontbreken om diezelfde reden Gert Vandierendonck, Lauden Hugelier en Bram Hélin. Gelukkig hebben we een sterke spelerskern die zelfs deze belangrijke afwezigen moet kunnen opvangen.”

Club Roeselare heeft trouwens nog iets recht te zetten na Snaaskerke, waar de blanke score op de bordjes bleef staan. “We zijn inderdaad naar daar vertrokken met de intentie om te winnen”, aldus de middenvelder. “We zijn echter gebotst op een vinnige ploeg die geen duels schuwde. In dergelijke omstandigheden doe je soms mee en dit verklaart dat beide teams met tien man zijn geëindigd en dat ernaast nog eens negen gele kaarten vielen. Qua kansen bleef het publiek echter op zijn honger zitten.”

“Dit puntenverlies zorgt er nu voor dat we na zes speeldagen met 9 op 18 zijn gestart. Daarmee zijn we mee met de middenmoot”, aldus de 25-jarige Roeselarenaar die werkt als vertegenwoordiger bij Roularta Media Group. (SBR)

Zondag 16 oktober om 15 uur: Club Roeselare – KSKV Zwevezele.