Jari Van Loo (RFC Lissewege – 2B): “We hebben ons lot in eigen handen”

De Vaartjongens deden een gouden zaak door met het kleinste verschil te winnen tegen de buren uit Male. Toch blijft het wachten tot de allerlaatste zondag vooraleer de competitie al haar geheimen prijs geeft.

RFC Lissewege prijkt op elf, in het gezelschap van Lichtervelde, Tielt en Snaaskerke. Dosko Beveren telt één punt minder, Kanegem vier. Rechtstreeks zakken kan niet meer, maar die barragematch blijft dreigend de kop opsteken. Jari Van Loo was tot voor kort de vlekkeloze organisator van de defensie. Eind maart viel hij uit met een serieuze blessure. “De donderdagavondtraining liep op zijn einde. Tijdens de laatste oefenvorm verzwikte ik mijn enkel en was mijn seizoen om zeep. Net tijdens die cruciale weken moet ik toekijken van achter de omheining. Geloof me, dit is serieus balen.”

Geloof in goede afloop

“We hebben ons zelf in de voet geschoten door te verliezen tegen degradatieconcurrenten Lombardsijde en Lichtervelde. In Koekelare haalden we één puntje en thuis tegen Male wonnen we. Door die zege hebben we ons lot in eigen handen. Onze laatste opdracht is evenwel een verplaatsing naar nummer twee Ardooie. Moeilijker kan nauwelijks, temeer omdat we alweer kampen met blessures van mezelf, Kenzie Schip en Simon Vandewalle. Daarenboven zijn onze doelman Gilles Gomis Fourtado en Giovanni Van Hullebus geschorst. Vurig hoop ik dat hun vervangers de pannen van het dak voetballen want niemand heeft zin in een terugkeer naar de lagere reeks. Hoe dan ook, de hele groep gelooft rotsvast in de goede afloop. Zelf moet ik geopereerd worden en hoop voldoende hersteld te zijn tegen de voorbereiding van komend kampioenschap. Sinds mijn terugkeer uit Veldegem leef ik me hier immers uit samen met de maats.” (JPV)

Zondag 30 april om 15 uur: KVC Ardooie – RFC Lissewege.