Jannes Samyn en KFC Lichtervelde (2B) kijken uit naar derby: “Met bus vol supporters naar Zwevezele en dat maakt het extra speciaal”

Met een broodnodige 2-1-zege tegen Lombardsijde kan KFC Lichtervelde met iets meer comfort het stevige tweeluik tegen Zwevezele en Club Roeselare aanvatten. Zaterdagavond maken ze met de bus de korte verplaatsing naar Zwevezele.

“Het klopt dat de overwinning tegen Lombardsijde absoluut noodzakelijk was”, begint Jannes Samyn. “Door onze slechte start met 0 op 12 en de 0 op 6 van de jongste weken was het echt nodig om weer eens punten te pakken, zeker met het programma van de komende weken. Met achtereenvolgens matchen tegen Zwevezele, Club Roeselare en Jong Male is ons programma zeker niet eenvoudig.”

Met 10 punten uit evenveel matchen kunnen ze bij KFCL niet tevreden zijn. “We hadden er absoluut meer van verwacht, maar het zat ook allemaal niet mee. Zo verloren we in het absolute slot op Loppem en incasseerden we tegen Tielt een late gelijkmaker, waardoor we in de rechterkolom van de klassering terecht zijn gekomen. Dan is het moeilijk om daar weg te geraken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we ons op termijn in de middenmoot kunnen nestelen.”

De 25-jarige Oostkampenaar is toe aan zijn vijfde seizoen bij Lichtervelde, maar speelde vorig seizoen wel een jaartje bij Kortemark. “Na het stopzetten van de eerste ploeg in Kortemark was het eigenlijk een logische keuze om terug te keren naar Lichtervelde. Ik heb me hier altijd thuis gevoeld en er hangt een goede sfeer in de ploeg”, aldus Joren, die voor zijn eerste periode bij Lichtervelde nog bij de eerste ploeg van Oostkamp heeft gevoetbald.

Bus supporters

Zaterdag maakt Lichtervelde de korte verplaatsing naar de buren uit Zwevezele, die met 16 punten mooi mee zijn met de subtop. “Dat is een derby die heel sterk leeft in Lichtervelde en die al enkele weken met stip in onze agenda staat. Net als vorig seizoen reizen we met een bus vol supporters naar Zwevezele af, wat het nog eens extra speciaal maakt. De supporters zijn altijd talrijk aanwezig en we zouden graag voor hen de drie punten meepakken naar huis. We spelen op zaterdagavond, dus hopelijk kunnen we na de match nog een stevig feestje bouwen”, besluit Jannes. (SB)