“Het kriebelde toen ze me belden”: doelman Alex Coudeville (KSK Vlamertinge) is weer bij een A-ploeg actief

Na het afhaken van Kenny Vandermeulen en de blessure van Warre Verstraete rekent tweedeprovincialer KSK Vlamertinge A op de diensten van Alex Coudeville (37). Het was drie jaar geleden dat de goalie deel uitmaakte van een eerste ploeg.

Alex Coudeville speelde tot drie jaar geleden bij TSC Proven. “Daarna bleef ik actief bij reservenploegen, maar zonder twee keer per week te trainen”, vertelt Alex Coudeville, die vooral als Coudie wordt aangesproken. “Mijn laatste club was FC Westouter. Dit seizoen werd ik gecontacteerd door trainer Xavier Deleu, of ik eventueel zou kunnen depanneren in de loop van het seizoen. Xavier kende ik van vroeger en het kriebelde wel toen ze me contacteerden. Sinds begin september ben ik aangesloten bij KSKV. Ik kwam terecht in een leuke bende. Het is niet ver rijden naar de trainingen, want ik woon in Poperinge. De depannage kwam vroeger dan verwacht. Kenny Vandermeulen haakte vroegtijdig af en zijn doublure Warre Verstraete viel geblesseerd uit met een spierblessure.”

Clean sheet bij debuut

Alex debuteerde met een 0-3-zege tegen Lendelede. “Een collectief sterke prestatie en een leuke opener. Helaas kwam er geen vervolg, want de week nadien moest ik me zes keer omdraaien tegen Avelgem. We verloren in eigen huis met 2-6. Na een kwartier stond het al 0-3 en dan weet je dat het een moeilijke middag zal worden. Het was een collectieve offday.” Afgelopen weekend volgde een tweede nederlaag: 3-1 op bezoek bij RJH Komen. Zo sloot de ploeg de eerste periode af met 13 op 30 en een tiende plaats. Zondag komt SC Zonnebeke op bezoek in Vlamertinge en daarna volgt nog een thuismatch tegen SK Geluwe. “Iedereen is aan elkaar gewaagd in deze reeks. Dat was vorig seizoen al zo en het is nu niet anders. Zonnebeke is de ex-club van onze trainer en dat zal ons hopelijk extra motiveren.”

“De voorbije jaren speelde ik alleen nog bij de reserven, zonder twee keer te trainen”

Met 21 goals voor en 22 tegen zijn de matchen van Vlamertinge een garantie op spektakel. “Het scorend vermogen is zeker goed, maar we slikken nog iets te veel doelpunten. Ik wil de komende weken mijn steentje bijdragen en hoop dat er nog enkele clean sheets kunnen volgen. Hoelang ik zal depanneren, is nog onduidelijk. Ik blijf beschikbaar voor de ploeg zolang het nodig is”, geeft Alex nog mee. (API)

Zondag 10 november om 15 uur: KSK Vlamertinge A SC Zonnebeke A.