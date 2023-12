“Het is met pijn in het hart”: voorzitter Francis Vandeputte verlaat SV Ingelmunster, Jurgen Olivier volgt hem op

Francis Vandeputte neemt ontslag als voorzitter en verlaat het bestuur van SV Ingelmunster. Hij was stichtend voorzitter en stond dus in 2018 samen met enkele andere mensen aan de doopvont van de nieuwe club op Ingelmunster. Sportief beleeft SV Ingelmunster met de eerste ploeg momenteel geen hoogdagen, het staat allerlaatste met slechts één overwinning uit 13 matchen.

Het nieuws staat te lezen op de website van SV Ingelmunster. Francis: “Het is met pijn in het hart, maar we hebben mooie dingen verwezenlijkt. Ons doel was in vijf jaar naar tweede provinciale te promoveren en dat is gelukt. Ons doel was een volledige jeugdwerking op poten zetten en dat is gelukt. Een tweede doelstelling was om twee derde van onze spelersgroep van de eerste ploeg een link te laten hebben met onze gemeente en dat is ook gelukt. We krijgen er dit seizoen zelf een kunstgrasveld bij wat een grote troef is voor de jeugdwerking.”

Maar de voorzitter geeft aan dat het tijd is voor iets anders. “Ik heb zelf te weinig tijd en zo onvoldoende slagkracht meer voor het voetbal, maar ik blijf supporter en sponsor in hart en nieren en hoop dat de ploeg zich alsnog kan herpakken. Ik laat een vereniging achter met fantastische medewerkers en bestuursleden met de juiste mensen op de juiste plaats met een hart voor SV Ingelmunster.”

Nieuwe voorzitter Jurgen Olivier: “Gelukkig kan ik op veel medewerking rekenen”

Francis geeft de fakkel door aan Jurgen Olivier, die tot heden de taak van secretaris op zich nam. Jurgen: “Ik werd vanuit het bestuur gevraagd om deze taak op mij te nemen en zal proberen de werking van de club zo goed mogelijk verder te zetten en uiteraard te verbeteren. Gelukkig kan ik rekenen op veel mensen uit het bestuur, trainers en medewerkers. We danken Francis dan ook oprecht voor de voorbije jaren en wensen hem nog veel succes in zijn nabije toekomst en hopen hem nog veel te mogen begroeten in zijn café en langs het veld op SV Ingelmunster.”