Guido Vandille blij met Jong Male VV (2B): “Onze rentree in tweede provinciale is geslaagd”

De promovendus van de Brieversweg prijkt op drie na een halve competitie. T1 Stijn Desmet levert dus schitterend werk, al had hij ongetwijfeld nooit gedacht dat hij, als 38-jarige, zelf nog eens aan de aftrap zou moeten verschijnen.

Voorzitter Guido Vandille geeft tekst en uitleg. “Ons eerste elftal diende op zondag 4 december 2022 volgende tien kernspelers te missen op bezoek bij Bredene: twee doelmannen, Cedric Vanhee en Vittor Masselus gekwetst, verdedigers: Fausto Coens, overlijden vader, Yentl Vanthorre, Maxime Brunin, beiden gekwetst, middenvelders Boris Bossant, gekwetst, en de geschorsten Davy Sigmans, Jari Belpaire en Birger Longueville. Voorin sukkelde Robin Van de Water met een ziekte.”

“Om toch een enigszins weerbaar geheel in lijn te brengen, stonden onze hoofdtrainer Stijn Desmet en keeperstrainer Jonathan Deseranno in de basis, naast enkele ervaren moedige kernspelers en strijdlustige jeugdige elementen. Het was ondankbaar om in dergelijke omstandigheden een titelkandidaat partij te moeten geven. We kregen 8-1 op onze doos.”

Tweede thuismatch

“We verloren hoe dan ook maar drie punten. De week erna, tegen Lissewege, zetten we orde op zaken met flink wat kernspelers terug op het appel. Wij behouden onze derde stek in het klassement en koesteren perspectieven voor het verdere verloop van de competitie. Er wacht ons nog één opdracht voor de winterstop: de tweede thuismatch op rij, tegen KSK Snaaskerke.”

“Momenteel tellen we 30 punten en dit na 15 wedstrijden. Daarvoor had ik geduimd. Proficiat dus aan spelers en trainersstaf. Na Snaaskerke mag onze kern even de riem lossen, want pas op 14 januari komen we weer in competitie. Mijn T1 staat bekend om zijn accurate voorbereidingen, dus kijk ik hoopvol uit naar het tweede deel van het kampioenschap. Hoe dan ook, nu al kan ik stellen dat onze rentree in tweede provinciale grandioos geslaagd is.”

Niet stilzitten

“Ook wij bestuursleden zitten niet stil. Ontslagnemend trainer van de bijzondere reserven Gillian Bellaert werd vanaf 6 december vervangen door Chris De Bisscop, voorheen coach bij Westkapelle, Damme en Steenbrugge. Chris werkte in Damme nauw samen met onze trainers Stijn Desmet en Kenneth Dhondt. Van aanpassen zal dus geen sprake zijn.”

