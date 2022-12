Greg Salhi (KSV Bredene – 2B): “Als club zijn we er klaar voor om een stap hogerop te zetten”

KSV Bredene sluit 2022 af op de eerste plaats in tweede provinciale B. De wedstrijd van leider Ardooie, thuis tegen SC Lombardsijde, werd afgelast. De kustploeg lonkt naar de promotie naar eerste provinciale, een reeks met tal van leuke derby’s tegen Zedelgem, Jabbeke, Blankenberge, Veurne en Varsenare. Voorzitter Greg Salhi wil het vel van de beer echter niet verkopen voor hij geschoten is.

“De eerste weken was het, met een totaal nieuwe spelersgroep, zoeken naar het juiste evenwicht. Dat hebben we intussen gevonden. Met een reeks van 29 op 33 zijn we naar de top 3 gestegen. We hopen na nieuwjaar op ons elan door te gaan. Blijkbaar heeft iedereen het best naar zijn zin. Trainer Kurt Bataille en T2 Vincent Mylle hebben al hun woord gegeven voor volgend seizoen en voeren de besprekingen met de spelers. Het merendeel wil ook volgend seizoen bij KSV Bredene spelen. Hopelijk wordt dat eerste provinciale.”

Belofteploeg

“Als club zijn we er zeker rijp voor om de stap hogerop te zetten. Onze beloften, onder leiding van trainer Neal Moss, staan ook eerste in hun reeks en nu al is beslist dat ze volgend seizoen in vierde provinciale aantreden. Uiteraard betekent dat een hele stap vooruit.”

Dames en jeugd

De eerste damesploeg staat zesde in tweede klasse en de tweede damesploeg staat aan de leiding. “Onze jeugdwerking draait op volle toeren. We beschikken over twee prachtige kunstgrasvelden. Alles loopt op wieltjes, maar de weg naar de promotie zal nog lang en moeilijk zijn, want iedereen wil winnen tegen Bredene!” (FRO)