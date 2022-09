Glenn Devlieghere (WS Houthulst A 2B): “Ik hoop snel in de basis te starten”

KWS Houthulst A pakte afgelopen weekend de volle buit op bezoek bij Stormvogels Loppem. Glenn Devlieghere moest zich in de eerste drie wedstrijden van het seizoen tevreden stellen met een rol als invaller. Bij zijn invalbeurt in Loppem wist hij twee keer te scoren en zo de overwinning uit de brand te slepen.

“Het was een moeilijke wedstrijd. Zeker als je op verplaatsing op achterstand komt. Dat we dan uiteindelijk in het slot de wedstrijd nog kunnen doen kantelen en drie punten pakken doet wel deugd.”

Met zeven punten na drie wedstrijden kennen de Houthulstenaren een uitstekende competitiestart. De 33-jarige Devlieghere is echter niet verbaasd dat het meteen zo vlot loopt. “We hebben geen enkel punt gestolen. We hebben met de sterke kwalitatieve kern die we hebben een goede voorbereiding gehad. We verdienen elk punt dat we tot nu toe hebben behaald.”

Zaterdag staat voor Houthulst de moeilijke thuiswedstrijd tegen Club Roeselare op het programma. “Gezien het mijn eerste jaar is in Houthulst ken ik Club Roeselare niet echt. Ik heb wel gehoord dat ze een heel goede ploeg hebben en bij de titelkandidaten horen. Ik denk dat het een wedstrijd wordt met twee ploegen die willen voetballen op een goede grasmat. Het kan een mooie voetbalavond worden voor de supporters”, gaat de naar Aartrijke uitgeweken Bruggeling verder.

Devlieghere die vreest niet dat hij voor de rest van het seizoen op ed bank zal moeten starten. “Een week voor de competitiestart heb ik een blessure opgelopen waardoor ik het seizoen ben gestart op de bank. Ik was nog niet 100% fit. Na mijn twee doelpunten van afgelopen weekend heb ik nog niet met de coach gesproken. Hij kent mijn kwaliteiten en ik hoop om zo snel mogelijk in de basis te kunnen starten”, besluit de aanvaller. (BP)

Zaterdag 24 september om 19 uur: KWS Houthulst A – Club Roeselare